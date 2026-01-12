Warhammer World USA dovrebbe aprire per la fine del 2027

HQ

Warhammer World arriverà negli Stati Uniti. L'attrazione britannica, incentrata su futuri oscuri e lontani e battaglie combattute in interi regni fantasy, sta facendo un salto oltre l'oceano per aprire una nuova location alla fine del 2027.

La notizia è stata annunciata in un breve post sulla pagina Community di Warhammer, in cui apprendiamo che il nuovo Warhammer World sarà basato appena fuori Washington D.C. e sarà diverso dalla sede di Nottingham sotto molti aspetti, pur mantenendo ciò che ci si aspetterebbe da Warhammer World.

Se non sei al corrente e pensi subito a montagne russe e mascotte quando si parla di Warhammer World, la location non è come un parco a tema, ma offre comunque molto divertimento da vivere. Nella sede di Nottingham ci sono enormi diorami dedicati alle battaglie di Warhammer, statue impressionanti, opere d'arte e altro ancora. La sede di Washington offrirà molto di più dello stesso, con un nuovo tocco quando arriverà il prossimo anno.

