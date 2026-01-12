Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
lifestyle

Warhammer World USA dovrebbe aprire per la fine del 2027

Sarà basato appena fuori Washington D.C. e fungerà da controparte dall'altra parte dell'oceano rispetto alla sede di Nottingham.

HQ

Warhammer World arriverà negli Stati Uniti. L'attrazione britannica, incentrata su futuri oscuri e lontani e battaglie combattute in interi regni fantasy, sta facendo un salto oltre l'oceano per aprire una nuova location alla fine del 2027.

La notizia è stata annunciata in un breve post sulla pagina Community di Warhammer, in cui apprendiamo che il nuovo Warhammer World sarà basato appena fuori Washington D.C. e sarà diverso dalla sede di Nottingham sotto molti aspetti, pur mantenendo ciò che ci si aspetterebbe da Warhammer World.

Se non sei al corrente e pensi subito a montagne russe e mascotte quando si parla di Warhammer World, la location non è come un parco a tema, ma offre comunque molto divertimento da vivere. Nella sede di Nottingham ci sono enormi diorami dedicati alle battaglie di Warhammer, statue impressionanti, opere d'arte e altro ancora. La sede di Washington offrirà molto di più dello stesso, con un nuovo tocco quando arriverà il prossimo anno.

Warhammer World USA dovrebbe aprire per la fine del 2027
Annuncio pubblicitario:


Caricamento del prossimo contenuto