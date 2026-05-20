Warhorse annuncia due nuovi progetti ambiziosi

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Dopo mesi di voci e speculazioni, Warhorse ha ora confermato ufficialmente ciò che molti di noi speravano. Il team dietro Kingdom Come: Deliverance II sta attualmente lavorando a una nuovissima avventura open-world basata sul mondo di Tolkien, oltre a un altro sequel di Kingdom Come.

L'annuncio è arrivato tramite un breve post sui social media dove Warhorse ha scritto:

"Forse avete sentito le voci, è ora di rivelare su cosa stiamo lavorando. 1. Un RPG open-world della Terra di Mezzo. 2. Una nuova avventura al Regno Venuto. Siamo entusiasti di raccontarvi di più quando sarà il momento giusto"

In breve, nessun dettaglio, ma abbastanza da farci venire l'acquolina in bocca. In altre parole, la squadra ha le mani piene per i prossimi anni con due titoli così invitanti, e speriamo sinceramente che condividano più informazioni prima della fine dell'anno.

Quale di questi due progetti aspetti con più ansia?