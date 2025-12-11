Wario World ora disponibile su Nintendo Switch 2: Nintendo l'ha appena aggiunto a NSO

Nintendo sembra stare intensificando il potenziamento del suo servizio di abbonamento Nintendo Switch Online in questi giorni. Ieri abbiamo parlato di due classici di Nintendo 64 che si uniscono al servizio, e oggi parliamo di un titolo che entrerà dal catalogo digitale di Gamecube (e quindi accessibile solo agli abbonati Nintendo Switch 2). Stiamo parlando di Wario World, il titolo sviluppato da Treasure Co. e rilasciato per la console Nintendo nel 2003.

Wario World era un platform con protagonista l'avversario paffuto di Mario, in cui doveva riprendere il controllo del suo castello da Black Jewel, un gioiello malvagio. Wario aveva un'abilità di "iper-aspirazione". È un gioco piuttosto divertente, anche se un po' corto. Comunque, è disponibile ora tramite NSO + Expansion Pack, e potete vederlo nel nuovo trailer rilasciato da Nintendo qui sotto.

Altri Wario in arrivo presto...

Gamereactor ha appreso che questo classico non sarà l'unica notizia dedicata al signore dal naso all'aglio, dato che presto ci saranno altre notizie sul personaggio. Cosa pensi che sarà?