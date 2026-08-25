Warlock Anteprima: Andare oltre il gioco da tavolo, gli RPG e il lancio di Eldritch Blast

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Quando pensi a Dungeons & Dragons in forma videoludica, probabilmente penserai a Baldur's Gate III. Ha praticamente strappato l'idea di una campagna di D&D e l'ha portata dal gioco del tavolo allo schermo. Warlock, il nuovo gioco d'azione/avventura di Invoke Studios, non ha la stessa ambizione. Invece di concentrarsi sul lasciarti raccontare la tua storia con un personaggio che è completamente tuo da creare, il gioco ci offre un protagonista fisso, una classe e una storia prestabilita, concentrandosi invece su un'esperienza più personalizzata.

Questo non significa che sia del tutto lineare. Qualcosa che è stato chiarito costantemente nella nostra anteprima di gameplay hands-off è che il gioco presenta un ampio open world, che vale la pena esplorare se vuoi incantesimi più potenti. Il sistema magico è il fulcro centrale del gameplay in Warlock, da quello che abbiamo capito. Giocando come Kaatri, un ex maestro delle armi che fece un patto con l'antica strega Tasha per ottenere poteri magici, sparare fuoco dalle nostre dita sarà una novità abbastanza recente per noi, ma nel corso del gioco progrediremo nel controllare gli elementi, evocare armi e attraversare meglio il campo di battaglia oltre che ambienti più ampi.

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La magia di Warlock è quando si distanzia da un'altra semplice esperienza AAA d'azione/avventura sopra la spalla. Ci sono incantesimi fondamentali di D&D, come l'iconico Eldritch Blast Warlock, oltre a incantesimi che non esistono nel gioco da un po', e alcuni che sono completamente nuovi per Warlock. Sono divisi tra Cantrip, che puoi lanciare a piacimento, e gli Incantesimi Avanzati più potenti. Rallentano il tempo quando li lanci e sono impostati su un cooldown una volta che hai usato la loro potenza. A differenza del gioco da tavolo, non ottieni solo qualche incantesimo e poi hai finito per la giornata in Warlock. Invoke sta emulando il gioco da tavolo dal punto di vista del lore, ma per il resto ha buttato via il Manuale del Giocatore. Non ci sono tiri di dado, né slot incantesimi, e non serve davvero sapere nulla di D&D per giocare. Warlock è un gioco d'azione, e se dovessi fermare l'azione ogni tanto per fare una breve pausa, probabilmente toglierebbe molto divertimento all'avventura.

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I fan di Baldur's Gate III probabilmente non riconosceranno molto in Warlock per quanto riguarda l'ambientazione, e questo perché ha abbandonato il regno fantasy più luminoso e chiaro di Faerûn per Darkon. Siamo molto lontani dai Forgotten Realms, in un mondo circondato da una nebbia impenetrabile. Una nebbia che il nostro protagonista ha superato per trovare qualcuno a lui caro. I giocatori probabilmente saranno nuovi all'ambientazione quanto Kaatri, ma per fortuna abbiamo un compagno imp chiamato Skev che ci aiuta. Per fortuna Skev evita di essere un archetipo sarcastico e da Claptrap, almeno da quello che ho capito dal breve tempo passato nell'anteprima. È un suo stesso imp, con la sua agenda, ma per ora i suoi obiettivi sono allineati a quelli di Kaatri.

C'è un po' di intrigo nella storia, in particolare nel potenziale conflitto o nella possibile relazione professionale tra Kaatri e la sua patrona, Tasha. Tasha è apparsa solo brevemente nella demo che abbiamo visto, ma ci hanno detto che sarebbe apparsa spesso nella campagna. Poiché è lei a dare a Kaatri il suo potere magico, le dinamiche della relazione diventano subito chiare, e sembra che anche se Kaatri avesse una sua missione in Darkon, saranno i capricci di Tasha a decidere la sua linea d'azione. Spero che la scrittura sia abbastanza solida da mantenere interessante questa dinamica per tutte le ore che Warlock vorrebbe che passassimo a vagare sotto i cieli coperti di Darkon.

Devo ammettere che quando ho visto per la prima volta Warlock non sono rimasto subito colpito. Il gameplay si apre con un grande mondo fantasy, che osserva la schiena del nostro protagonista guerriero mentre cammina da una scena all'altra. Era tutto tecnicamente impressionante, ma non c'era molto che spiccasse subito. L'idea dell'esperienza moderna, AAA di azione/avventura, ha ricevuto la sua buona dose di critiche su internet negli ultimi mesi e anni, ma fino a quando non abbiamo avuto il termine "focus M", sembrava piuttosto difficile da concettualizzare. "Focus M", se non lo sappiate, si riferisce a un video parodia in cui un Mario lucido e eccessivamente realistico si avventura in una versione action/avventura in terza persona di un tipico platformer, completo di Princess Peach che gli fornisce informazioni vitali via comunicazione.

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Insomniac ha ricevuto critiche per il suo seguito di questa formula con Wolverine della Marvel, e ci sono elementi di Warlock che si sentono simili per quanto riguarda il combattimento e la struttura degli scontri. Ci sono solo un certo numero di God of War che posso sopportare, e il combattimento corpo a corpo, soprattutto in Warlock, sembrava troppo stile rispetto alla sostanza. Molti effetti vivaci, ma sono gli incantesimi a farmi chiedere come sarebbe stato il gioco con il controller in mano. Vedere Kaatri evocare fulmini sotto la pioggia, mescolare incantesimi per tenere i nemici in aria mentre colpiva quelli rimasti a terra, e ovviamente lanciare qualche Eldritch Blast è stato uno spettacolo fantastico, che chiaramente offre molte opzioni di build. A proposito di opzioni, non personalizzerai Kaatri solo in base agli incantesimi che usi, perché a quanto pare ci sono cosmetici e altri elementi di equipaggiamento che possono cambiare completamente uno stile di gioco.

Tutto ciò che Warlock deve fare è mostrare più di quella magia, e meno il protagonista che cammina come se potesse essere da qualsiasi IP fantasy al mondo, e mostrerà di più ciò che può rendere grande questo gioco al lancio. C'è ancora molto tempo per vedere molto di più di Warlock, e anche se sono un po' scettico sul fatto che offra la libertà di incantesimi che Kaatri aveva nella demo, sono impaziente di metterci le mani e provarlo personalmente.