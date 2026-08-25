Warlock: Dungeons & Dragons svela il suo primo trailer di gameplay ricco di azione

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Dopo il successo di Baldur's Gate 3, il prossimo grande gioco basato su Dungeons & Dragons è all'orizzonte, ma questa volta le cose appaiono piuttosto diverse. Durante la serata di apertura di Gamescom Live, Invoke Studios ha rivelato i primi filmati di gameplay di Warlock: Dungeons & Dragons.

Sono spariti i combattimenti a turni e i tiri di dado, sostituiti da un'azione in terza persona più tradizionale che combina il combattimento corpo a corpo con una generosa dose di magia.

I giocatori si mettono nei panni di Kaatri, una veterana temprata dalla battaglia che acquisisce poteri soprannaturali grazie a un patto con la formidabile Tasha. La magia gioca un ruolo centrale non solo nel combattimento ma anche nell'esplorazione, permettendo ai giocatori di scoprire nuovi percorsi nel mondo.

Warlock si svolge in un mondo fantasy oscuro e aperto ed è sviluppato da Invoke Studios, il team dietro Dungeons & Dragons: Dark Alliance. Il gioco è previsto per il lancio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S nel prossimo anno. Guarda il trailer qui sotto.