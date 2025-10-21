Warner Bros. Discovery riconosce ufficialmente di essere aperta all'acquisto
Anche se oggi ha rifiutato un'offerta di 60 miliardi di dollari da parte di Paramount Skydance.
Qualche giorno fa, abbiamo dato credito alle voci sulla possibile acquisizione di Warner Bros. da parte di qualche altra società nel settore delle comunicazioni o dell'intrattenimento. All'epoca, la società stessa non aveva confermato di essere in procinto di una vendita completa e si ipotizzava che solo alcune divisioni all'interno di Warner Bros. Discovery fossero state cedute. A quanto pare, non era vero.
Warner Bros. Discovery Group e tutte le sue filiali hanno annunciato oggi di essere aperte all'acquisizione completa dell'intera attività commerciale. Il documento che hanno condiviso con i loro azionisti (che sta venendo alla luce solo ora, ma risale ai primi di giugno) delinea l'offerta di un bonus di acquisto anticipato agli investitori, che potrebbe essere esteso a discrezione del consiglio di amministrazione.
Sembra che le prime offerte siano già state presentate, ma finora nessuna ha avuto successo. L'ultima che è stata bocciata è quella di Paramount Skydance, che ha offerto 60 miliardi di dollari per l'acquisto, pagando 24 dollari per azione. Oggi, le azioni di Warner Bros. Discovery WBD sono a 20,33 per azione, dopo essere salite dell'11%, più di due punti, da quando è venuta alla luce l'offerta respinta.
Non sono molti i gruppi aziendali in grado di mettere le mani su un'acquisizione del genere, ma chiunque lo faccia avrà un multiverso in tasca, con i DC Studios e il suo universo cinematografico recentemente riavviato, Barbie, Harry Potter, The Conjuring, un film di Minecraft e molti, molti altri. E questo parlando di film, perché l'offerta include anche canali di notizie come NBC e Warner Bros. Games, con NetherRealm Studios (Mortal Kombat, Injustice), Avalanche Software (Hogwarts Legacy) o Respawn (Batman: Arkham), solo per citarne alcuni.
Che ne pensi? Si può risparmiare qualche miliardo per comprare un multiverso dell'intrattenimento?