Warner Bros. Discovery si divide in due società

Da un po' di tempo a questa parte le cose sembrano problematiche alla Warner Bros. Discovery. Noi di Gamereactor abbiamo notato le difficoltà nel reparto WB Games, dove abbiamo visto Suicide Squad: Kill the Justice League e la cancellazione del gioco Monolith Wonder Woman.

Sembra che la strategia di WBD per raddrizzare la nave sia quella di dividersi in due entità separate. Si tratterà di Streaming, Studios e Global Networks. Il primo è costituito da WB Television, WB Pictures, WB Games, DC Studios, HBO, HBO Max e dalle librerie di film e TV di WBD.

Global Networks è composta da CNN, TNT Sports, Discovery, Discovery+ e altre reti televisive. David Zaslav guiderà Streaming and Studios, mentre il CFO di WB Gunnar Wiedenfels diventerà CEO di Global Networks.

"Il significato culturale di questa grande azienda e le storie di grande impatto che ha dato vita per più di un secolo hanno toccato innumerevoli persone in tutto il mondo. È un'eredità preziosa che continueremo con orgoglio in questo prossimo capitolo della nostra celebre storia", ha detto Zaslav in una dichiarazione (via Deadline). "Operando in futuro come due aziende distinte e ottimizzate, stiamo fornendo a questi marchi iconici l'attenzione e la flessibilità strategica di cui hanno bisogno per competere nel modo più efficace nell'attuale panorama dei media in evoluzione".

La scissione avverrà ufficialmente nel 2026.