Warner Bros. Discovery sta recensendo l'ultima offerta di Paramount Skydance pur sembrando ancora favorevole all'accordo di Netflix da 83 miliardi di dollari

Quando una società valutata quanto Warner Bros. è sul tavolo e vengono sprecati appena 83 miliardi di dollari, nessuno si aspettava che le enormi procedure di acquisizione si concludessero rapidamente. Tuttavia, ogni settimana sembra portare un nuovo sviluppo, e questa settimana sembra essere una in cui vengono prese decisioni molto cruciali, dato che Warner Bros. Discovery ha ricevuto un'altra offerta da Paramount Skydance, che il consiglio sta attivamente comunicando ai suoi azionisti che valuterà e prenderà in considerazione.

Secondo Variety, tutto ciò avviene mentre Warner Bros. Discovery si è mostrata molto vocale nel portare avanti l'accordo proposto e già accettato da Netflix, invece di guardare a ciò che Paramount Skydance porterà sul tavolo, anche se quell'accordo è finanziariamente molto più grande, intorno ai 108 miliardi di dollari. Il motivo sembra essere che le offerte di Paramount Skydance sono spesso legate a una serie di prestiti che le permettono di ottenere una tariffa così astronomica, mentre l'accordo con Netflix è più certo a causa dell'immensa ricchezza e valore dello streamer.

Non è chiaro cosa offra Paramount Skydance come parte di quest'ultimo accordo e come abbia migliorato le sue offerte precedenti che Warner Bros. Discovery ha rapidamente chiuso. Ma il consiglio continua a dire che indagherà su questa candidatura, pur affermando attivamente di raccomandare ancora l'alternativa di Netflix, tutto mentre si prepara a un voto finale il 20 marzo, quando verrà deciso il vero futuro di WBD.

Se quest'ultima offerta di Paramount Skydance verrà accettata rispetto a quella di Netflix, lo streamer avrà quattro giorni per migliorare la sua offerta o, in alternativa, decidere di ritirarsi completamente dall'accordo, pagando così qualche miliardo di dollari da WBD per il ritiro su un accordo precedentemente concordato.

Vedremo come cambieranno le cose nei prossimi giorni e settimane, ma al momento, Netflix è ancora pronta a essere l'acquirente di Warner Bros. e della piattaforma di streaming HBO Max.