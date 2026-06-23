Warner Bros. è in trattative per ottenere i diritti de I Supersupervani Girls con piani per un film d'animazione

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Esiste un enorme tesoro di proprietà intellettuali dei cartoni animati che ormai non viene più sfruttato abbastanza, la maggior parte dei quali aveva una sede su Cartoon Network. Un esempio di questo è Le Supernacelle, poiché dopo aver definito l'infanzia di molti, l'iconico cartone animato è per lo più svanito nella memoria, anche se qualche anno fa ci sono stati tentativi per creare una serie live-action che non ha mai visto la luce.

Tuttavia, le cose potrebbero finalmente cambiare in meglio su questo fronte. Deadline riporta che Warner Bros. Pictures Animation è in trattative per assicurarsi i diritti de Le Superragazze, con la speranza di realizzare un film d'animazione basato sull'IP.

Questa mossa non è ancora diventata realtà, ma Warner Bros. aveva anticipato questa speranza all'inizio di quest'anno al CinemaCon e poi l'ha fatta di nuovo ieri al Festival del Cinema di Annecy, quindi c'è speranza che ciò possa accadere alla fine.