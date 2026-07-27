Warner Bros. e Paramount hanno ufficialmente sospeso la fusione, potenzialmente fino a giugno 2027

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Anche dopo l'approvazione del consiglio e degli azionisti, sembra che non tutto sia liscio per l'accordo tra Warner Bros. e Paramount. Con l'aumento delle questioni sulla riduzione della concorrenza nei mercati via cavo e TV, una coalizione di 12 stati ha ottenuto un ordine restrittivo temporaneo, bloccando la fusione per almeno 28 giorni.

Secondo Variety, Paramount ha ora confermato che posticiperà la fusione con Warner Bros. fino a dopo un processo antitrust. Non è ancora stata fissata una data per il processo, ma l'accordo da 111 miliardi di dollari non sarà concluso fino a cinque giorni dopo la udienza del processo, ovvero il 1° giugno 2027. L'accordo è previsto che venga posticipato di almeno alcuni mesi.

"Fermare questa fusione mentre il nostro caso procede è una vittoria fondamentale nei nostri sforzi per mantenere la legge e proteggere le industrie cinematografiche e televisive", ha dichiarato la procuratrice generale di New York Letitia James. Anche il procuratore generale della California, Rob Bonta, ha condiviso una dichiarazione contro quella che definisce una "fusione illegale."

"Il nostro argomento contro questa fusione illegale è semplice: quando troppo poche corporazioni hanno troppo potere nei mercati centrali della vita americana, questo rende le cose più costose e peggiora. L'accordo di oggi è una grande notizia per il pubblico, i cinema e le tante persone che scrivono, costruiscono e creano l'arte, le notizie e l'intrattenimento che tanti di noi apprezzano. Siamo desiderosi di continuare a sostenere la nostra causa in tribunale e celebrare un'altra straordinaria vittoria nel nostro sforzo di garantire che questa fusione illegale non veda mai la luce," ha detto.

Paramount era desiderosa di concludere l'accordo prima del 30 settembre, dopo di che applicherà una commissione di 7 milioni di dollari al giorno agli investitori di WB. A meno che non venga un accordo prima di allora, è probabile che ciò accada e Paramount dovrebbe ritirare il suo libretto degli assegni.