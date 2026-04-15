Warner Bros. fissa le finestre di uscita per il nuovo film di Ocean's, lo spin-off di Weapons e la prossima idea originale di Zach Cregger

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Siamo ancora nel periodo di scena del CinemaCon, e ieri negli Stati Uniti le persone hanno potuto assistere alla presentazione dei nuovi piani di Warner Bros. per l'uscita di film per il prossimo anno e oltre. Abbiamo saputo quando vedremo lo spin-off di Weapons: Zia Gladys, così come il nuovo film Ocean's e il nuovo thriller di fantascienza di Zach Cregger.

Secondo Deadline, Cregger sembra essere una parte importante dei piani dei blockbuster della Warner Bros. per i prossimi anni. Sebbene attualmente stia lavorando con Sony al suo film Resident Evil, il suo prossimo progetto sarà The Flood, un film basato su un'idea originale dello stesso Cregger, che debutterà l'11 agosto 2028. Prima di ciò, vedremo il film prequel di Ocean's, previsto per il 25 giugno 2027.

Gladys arriverà qualche tempo dopo, l'8 settembre 2028. L'horror sembra occupare una buona parte del calendario delle uscite per Warner Bros., dato che abbiamo anche The Revenge of La Llorona il 9 aprile 2027, Final Destination 7 il 12 maggio 2028 e Evil Dead Wrath il 7 aprile 2028. Come aggiunta extra al calendario delle uscite, abbiamo il film di Joan d'Arco di Baz Luhrmann, in uscita il 22 novembre 2028.

Warner Bros. ha anche osservato nel suo keynote che c'è una diminuzione generale della produzione di blockbuster da parte dei grandi studi. È qualcosa di cui la WB non vuole far parte, e prevede di uscire 14 film quest'anno e 18 nel 2027.

"Guarda, sappiamo che non funzioneranno tutti... ma il nostro compito è farci avanti, fare scommesse e assumerci quando non funziona," ha detto Pam Abdy, CEO di Warner Bros. Publications.