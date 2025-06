Warner Bros. Games si divide in quattro divisioni

HQ

Warner Bros. Games (WB Games) continuerà a concentrarsi sui principali franchise in futuro e si è ristrutturata in quattro divisioni concentrandosi su quattro IP chiave di proprietà di Warner Bros.

Come riportato da Variety, questa importante ristrutturazione non ha comportato alcun licenziamento e da allora tre capi dello studio sono stati promossi a vicepresidenti senior per supervisionare vari team di sviluppo. Yves Lachance, capo dello studio di WB Games Montreal, supervisionerà i titoli di Harry Potter e Game of Thrones. Il capo dello studio di NetherRealm, Shaun Himmerick, guiderà i team di Mortal Kombat e DC, mentre il capo dello studio di WB Games New York, Steven Flenory, supervisionerà la tecnologia di gioco e di pubblicazione, il servizio clienti, il controllo qualità e la ricerca sugli utenti.

È una mossa che abbiamo visto provenire principalmente dalla Warner Bros. Dopo la debacle di Suicide Squad: Kill the Justice League e MultiVersus, era evidente che WB Games avrebbe subito una sorta di cambiamento. Con il successo di Hogwarts Legacy, i franchise hanno ancora dimostrato di essere grandi venditori, ma speriamo solo che in futuro WB possa concentrarsi sulla creazione di giochi interessanti e sulla maggior parte delle loro IP.