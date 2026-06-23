Warner Bros. Pictures Animation presenta la sua roadmap fino al 2029: Aspettatevi Dr. Seuss, DC e Hello Kitty

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L'animazione continua a essere una delle scommesse più sicure e di maggior successo al botteghino, con molti dei film più importanti degli ultimi tempi provenienti da team di animazione di Disney, Sony, Universal e altri.

A tal fine, Warner Bros. Pictures Animation ha tracciato il suo programma cinematografico per i prossimi anni, con molti progetti in cantiere per il 2027 e 2028, oltre a The Cat in the Hat più avanti nel 2026.

Per il 2027, possiamo aspettarci che un film chiamato Bad Fairies offra uno sguardo in un mondo di fantasia, tutto questo prima che Margie Claus probabilmente arrivi come grande proposta natalizia dello studio. Questi film saranno poi seguiti da una programmazione molto ambiziosa per il 2028, in cui saranno proposti quattro film. Oh, The Places You'll Go porterà ancora di più Dr. Seuss sul grande schermo, mentre Dynamic Duo sarà un'opzione DC con protagonisti Nightwing e Robin. Hello Kitty è quindi abbastanza autoesplicativo, mentre The Lunar Chronicles offre una versione futuristica e fantascientifica di Cenerentola e Raperonzola di tutte le cose.

Molti di questi progetti mancano attualmente con le date precise e allo stesso modo non hanno trailer o immagini da condividere, ma potete vedere i loro loghi nella roadmap qui sotto.