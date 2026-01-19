Warner Bros. realizzerà un film animato di Speedy Gonzalez

HQ

Quando Warner Bros. ha fatto di tutto per mettere a discapito Coyote vs. Acme nonostante fosse pronto a condividerlo con il pubblico (e fortunatamente non ci riuscisse), sembrava abbastanza chiaro che il colosso della produzione aveva più poca fiducia nel mondo di Looney Tunes. Tuttavia, evidentemente non è così, poiché ora è stato rivelato che un nuovo film Looney Tunes è in sviluppo.

Non vedrà come protagonisti Bugs Bunny o Daffy Duck nel ruolo principale, ma si concentrerà sul mouse velocista Speedy Gonzalez, essendo un film d'animazione di Warner Bros. Pictures Animation.

La notizia è stata anticipata per la prima volta dal regista Jorge R. Gutiérrez in un post su Instagram, dove ha dichiarato: "Indovinate quale film potrei sviluppare alla Warner Brothers Pictures Animation... " A questo è seguito un articolo di The Hollywood Reporter che conferma che il film è in fase di sviluppo, aggiungendo al contempo che non ci sono ancora dettagli sulla trama disponibili e che non c'è uno scrittore legato al progetto attuale.

Per farla breve, se questo film dovesse diventare realtà, ci vorranno anni a distanza, dato che non c'è ancora una sceneggiatura disponibile né il cast principale confermato. Comunque, Ándale! Ándale! Arriba! Arriba!