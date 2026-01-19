Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news

Warner Bros. realizzerà un film animato di Speedy Gonzalez

L'amore per i Looney Tunes sembra essere tornato!

HQ

Quando Warner Bros. ha fatto di tutto per mettere a discapito Coyote vs. Acme nonostante fosse pronto a condividerlo con il pubblico (e fortunatamente non ci riuscisse), sembrava abbastanza chiaro che il colosso della produzione aveva più poca fiducia nel mondo di Looney Tunes. Tuttavia, evidentemente non è così, poiché ora è stato rivelato che un nuovo film Looney Tunes è in sviluppo.

Non vedrà come protagonisti Bugs Bunny o Daffy Duck nel ruolo principale, ma si concentrerà sul mouse velocista Speedy Gonzalez, essendo un film d'animazione di Warner Bros. Pictures Animation.

La notizia è stata anticipata per la prima volta dal regista Jorge R. Gutiérrez in un post su Instagram, dove ha dichiarato: "Indovinate quale film potrei sviluppare alla Warner Brothers Pictures Animation... " A questo è seguito un articolo di The Hollywood Reporter che conferma che il film è in fase di sviluppo, aggiungendo al contempo che non ci sono ancora dettagli sulla trama disponibili e che non c'è uno scrittore legato al progetto attuale.

Per farla breve, se questo film dovesse diventare realtà, ci vorranno anni a distanza, dato che non c'è ancora una sceneggiatura disponibile né il cast principale confermato. Comunque, Ándale! Ándale! Arriba! Arriba!

Warner Bros. realizzerà un film animato di Speedy Gonzalez


Caricamento del prossimo contenuto