Warner Bros. respinge la prima offerta di acquisto della società da parte della Paramount

HQ

Le voci sull'acquisto di Warner Bros. sono state scatenate da quando la società ha rivelato che stava pianificando di dividersi in due entità il prossimo anno. Tuttavia, anche se la Warner Bros. è pronta per una nuova proprietà, non si rinuncerà alla prima offerta.

Secondo Bloomberg, rapporti recenti ci dicono che Warner Bros. ha rifiutato la prima offerta di Paramount per acquistare la società, che offriva $ 20 per azione. Le azioni di Warner Bros. Discovery erano a $ 17,10 per azione lo scorso venerdì alla chiusura del mercato.

L'offerta era per l'intera società, non solo per una delle sue due entità. Non si sa se questa offerta assumerebbe anche miliardi di dollari di debito della Warner Bros., ma si potrebbe immaginare che questo sia qualcosa di cui WBD è ansiosa di sbarazzarsi.

Mentre la Paramount cerca di aggiungere un titano assoluto alla sua produzione di contenuti, e la Warner Bros. si prepara alla vendita, possiamo immaginare che un'altra offerta verrà elaborata piuttosto presto. Se soddisferà WB è tutta un'altra questione.