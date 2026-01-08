Warner Bros. rifiuta l'ultima offerta di acquisizione di Paramount da 108 miliardi di dollari

HQ

Molti sono sorpresi quando è emersa la notizia che la Warner Bros. aveva accettato un accordo di acquisizione da Netflix che avrebbe visto il colosso dello streaming acquisire il gigante della produzione in un accordo valutato 82,7 miliardi di dollari. Sembrava scioccante per la dimensione, ma anche per il fatto che Warner Bros. sarebbe stata in conversazione con altre aziende per accordi che avrebbero potuto essere ancora più vantaggiosi per i proprietari e gli azionisti della Warner Bros.

Un esempio è arrivato da Paramount, con la casa di produzione rivale che regolarmente rigetta offerte sempre più grandi e che superano di gran lunga l'accordo con Netflix. L'ultimo di tutti è un accordo del valore di 108 miliardi di dollari che Warner Bros. ha nuovamente bocciato perché lo considera inferiore, secondo il Financial Times.

In superficie, potrebbe sembrare una decisione folle, ma l'accordo Netflix da 83 miliardi di dollari include solo il business degli studi e dello streaming di Warner Bros., mentre l'offerta di $108 miliardi di Paramount era sotto la base dell'intero business Warner Bros., inclusi gli asset TV legacy come CNN.

Warner Bros. non è nemmeno sicuro del finanziamento di Paramount per un mega accordo, dato che la concorrente si indebiterà per circa 54 miliardi di dollari per portare a termine l'accordo, qualcosa che Warner Bros. esprime come "rischio materialmente maggiore" e che comporta un "rischio di fallimento" aumentato rispetto all'accordo di Netflix.

Sebbene le offerte di Paramount siano state tutte fallite finora, la loro frequenza suggerisce che non sia ancora finita. La parte difficile sarà ora decidere se aumentare ulteriormente la proposta mentre si presentano piani per alleviare le preoccupazioni del consiglio Warner Bros., tutto questo prima della scadenza del 21 gennaio. Al momento, Netflix sta portando avanti il suo accordo e sta passando attraverso gli organismi necessari per portarlo a termine, il che significa che se Warner Bros. si ritirasse e accettasse l'offerta migliorata di Paramount, il colosso dello streaming avrebbe diritto a ingenti pagamenti, inclusa una commissione di risoluzione di 2,8 miliardi di dollari da Warner Bros.

Questo gioco di tira e molla probabilmente continuerà ancora per un po', dato che Netflix non si aspetta che l'acquisizione di Warner Bros. venga completata per almeno 12-18 mesi.