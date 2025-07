Warner Bros. sta cercando di realizzare un altro gioco live-service DC

HQ

Le tentazioni del live-service continuano a perseguitare la Warner Bros. come la maschera di Green Goblin, poiché WB Games Montreal sta assumendo per un altro gioco che utilizza l'IP DC con una "strategia live-service".

Un annuncio di lavoro raccolto da Tech4Gamers indica un progetto imminente presso WB Games Montreal, che chiede un produttore esecutivo che si unisca al team con una delle responsabilità di "supervisionare i contenuti post-lancio e la strategia di servizio live, garantendo il coinvolgimento continuo dei giocatori".

Ora, questo non ci dice molto su come sarebbe il gioco. Il servizio live può essere qualsiasi cosa, da uno sparatutto multiplayer a un gioco per giocatore singolo con missioni ripetibili e un pass battaglia. Tuttavia, ciò che questo ci dice è che ancora una volta WB sta camminando sul filo del rasoio del live-service, nonostante sia caduto così pesantemente con Suicide Squad: Kill the Justice League.

Con il successo di titoli come Marvel Rivals, tuttavia, è difficile non capire perché il live-service possa essere allettante per un dirigente, nonostante sia ogni volta una scommessa. Se speravate che il flop di Suicide Squad: Kill the Justice League potesse portare allo sviluppo di altre esperienze per giocatore singolo, vi sbagliavate di grosso, purtroppo.