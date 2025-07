Warner Bros. sta facendo di tutto per Ritorno a Hogwarts 2025

HQ

Sono passati quasi 25 anni da quando Harry Potter ha abbellito per la prima volta i nostri schermi cinematografici con Harry Potter e la Pietra Filosofale e, nell'ambito delle celebrazioni annuali di Ritorno a Hogwarts, la Warner Bros. sta facendo di tutto per placare i Potterhead nel 2025.

In tutto il mondo si terranno importanti eventi specifici per regione. Un tour esclusivo di 300 persone si svolgerà il 1° settembre presso la piattaforma Hogwarts Express nei Warner Bros. Studio di Londra. Ci sarà anche una proiezione gratuita di Harry Potter e il calice di fuoco, con un Q&A dal vivo con James e Oliver Phelps, che hanno interpretato Fred e George Weasley nei film.

Negli Stati Uniti, i negozi di Harry Potter offrono merchandising esclusivo a partire dal 28 luglio e la proiezione di Harry Potter e la maledizione dell'erede a Broadway distribuirà biglietti da $ 19 per spettacoli selezionati.

In tutto il mondo, è stato stretto un accordo con Snapchat, che consente agli utenti di piantare i loro Bitmoji in luoghi iconici di Harry Potter come il binario nove e tre quarti, la casa dei Dursley e altro ancora. L'attrazione principale è il ritorno di Harry Potter e il calice di fuoco nei cinema, per celebrare il 20° anniversario del film.

