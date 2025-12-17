Warner Bros. sta pianificando di respingere la massiccia offerta di 100 miliardi di dollari+ di Paramount

HQ

Sembra che nemmeno un tentativo ostile di acquisizione possa impedire alla Warner Bros. di essere acquisita da Netflix. Se non lo sappiate, lo streamer sta pianificando di acquistare il conglomerato mediatico Warner Bros. Discovery, con l'accordo che sembra praticamente certo. Paramount, che in precedenza aveva fatto un'offerta per l'azienda, decise che sarebbe partita e offrì un'offerta massiccia che teoricamente sarebbe stata più redditizia per gli azionisti.

Ma, secondo Bloomberg, sembra che la massiccia offerta di Paramount sarà respinta, poiché Warner Bros. non è sicura che l'azienda guidata da David Ellison possa mettere i suoi soldi dove si parla. Si ritiene che l'accordo con Netflix sia più redditizio, pur offrendo maggiore certezza e condizioni.

Quindi, nonostante i migliori sforzi della Paramount, sembra che l'accordo con Netflix abbia ora poco ostacolo. L'offerta di Paramount trasmetteva un po' di disperazione, ma ci sono ancora molte preoccupazioni tra gli addetti ai lavori di Hollywood e gli spettatori su cosa significherà questo per il futuro dell'industria cinematografica e in particolare per i cinema.