Warner fa la storia del botteghino con sei aperture consecutive da $ 40 milioni +

Warner Bros. continua a dominare il botteghino e, grazie al nuovo film horror di Zach Cregger Weapons, ha ora stabilito un record storico, secondo ScreenRant. Con un forte weekend di apertura che ha terrorizzato il pubblico per un totale di 42 milioni di dollari, la Warner può vantarsi di essere il primo studio in assoluto a realizzare sei successi consecutivi al botteghino, tutti con un incasso superiore a 40 milioni di dollari.

Questa striscia record include Sinners, Minecraft, F1: The Movie, Final Destination: Bloodlines, Superman e ora Weapons. Ancora più interessante, la metà di queste sono storie completamente nuove piuttosto che franchise collaudati e ben noti. Questo potrebbe segnalare un crescente appetito tra gli spettatori per nuovi contenuti? Si può solo sperare.

Sinners di Ryan Coogler è diventato la storia originale con il maggior incasso dai tempi di Coco, guadagnando oltre 200 milioni di dollari a livello nazionale. Ha anche detronizzato Lo squalo come il film horror di maggior incasso di tutti i tempi negli Stati Uniti. Nel frattempo, F1: The Movie è diventato il più grande successo di sempre di Brad Pitt, incassando oltre 570 milioni di dollari in tutto il mondo.

Minecraft ha infranto i record con l'incredibile weekend di apertura di 313 milioni di dollari e ha incassato quasi 1 miliardo di dollari a livello globale. Final Destination: Bloodlines è diventato il film di maggior successo della serie, mentre Superman di James Gunn ha già superato i 570 milioni di dollari in tutto il mondo. Non male per la Warner.

Quindi, cosa sta guidando questi successi? È possibile che il pubblico sia più affamato di nuove storie piuttosto che di avanzi riscaldati in una nuova confezione scintillante?