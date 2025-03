Warner stava lavorando a una mascotte del kart racer

HQ

Con MultiVersus ora chiuso e lo sviluppatore Player First Games chiuso, è facile dimenticare che inizialmente è stato un successo fragoroso durante la beta poiché apparentemente c'erano molte persone che volevano combattere con la vasta gamma di personaggi dell'azienda. In effetti, Warner aveva intenzione di espandere ulteriormente il concetto e tramite VCG ora viene rivelato che avevano anche un gioco di kart in lavorazione iniziato durante la pandemia.

Doveva essere rilasciato sia per PC che per smartphone, ma ovviamente si può immaginare che sarebbe arrivato anche su console se fosse diventato popolare. Il gioco senza nome si chiamava Moonlight e alcuni dei nomi presi in considerazione erano WB Racers e XDR. È stato sviluppato da Warner Bros. San Diego, che però ha avuto problemi con l'elevato turnover dei dipendenti.

Secondo quanto riferito, ci sono state lamentele interne quando a MultiVersus è stata data la possibilità di essere rilasciato non una, ma due volte, mentre il gioco di kart apparentemente non ha mai avuto la possibilità. Sia Warner Bros. San Diego che Player First Games chiuderanno definitivamente quest'anno e si spera che alcuni video o filmati trapelati dal progetto possano farsi strada online in modo da poterlo almeno vedere.

Cosa ne pensi, un pilota Warner avrebbe potuto prosperare?