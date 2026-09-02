Warrior Cats: Clans of the Forest lancia il mese prossimo

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Warrior Cats: Clans of the Forest è stato annunciato quasi un mese fa. In quel periodo abbiamo saputo che avremmo incontrato gatti iconici della serie di libri per bambini Warrior Cats e avremmo vissuto nuove storie su di loro in un gioco di ruolo a turni.

L'idea è che assumeremo i ruoli di "il coraggioso ThunderClan, il grazioso RiverClan, l'astuto ShadowClan o il veloce WindClan" per unirci a loro in avventure in cui ogni clan ha la propria storia. Il gioco è stato annunciato sia con immagini che con un nuovo trailer, ma non abbiamo avuto una data di uscita, se non che ci è stato detto che sarebbe uscito questo autunno.

Molti giochi sono stati rimandati nelle ultime settimane perché tutti vogliono stare il più lontano possibile da Grand Theft Auto VI, ma Warrior Cats: Clans of the Forest apparentemente non sarà uno di questi. Un nuovo trailer ha ora annunciato che uscirà il 23 ottobre su PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 e Xbox Series S/X.

Guarda il video qui sotto e vedi se ti sembra un'avventura che ti piacerebbe.