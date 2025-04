Wartorn Preview: un complesso gioco di ruolo strategico con un tocco roguelite

Mi congratulo vivamente con gli sviluppatori che cercano di correre dei rischi e provare qualcosa di diverso e unico. Non sempre funziona, e in genere queste idee possono portare a una perdita di appeal più ampio per il gioco in questione - qualcosa che sarà senza dubbio presente nel punto di conversazione di oggi - ma rispetto davvero la scelta di perseguire qualcosa di un po' insolito e spingere i confini creativi.

I ragazzi di Stray Kite Studios sono presto pronti a debuttare con il loro ambizioso RPG strategico fantasy Wartorn, essendo questo un gioco leggermente non ortodosso a causa del modo in cui combina narrazione dettagliata, combattimenti tattici in tempo reale e impegnativi e sistemi roguelite che possono riportarti al punto di partenza. Ancora una volta, non è il tuo gioco di ruolo tradizionale in cui migliori costantemente e sveli una storia lineare, assumendo compiti sempre più impegnativi con il passare delle ore. Wartorn è difficile e difficile da decifrare fin dall'inizio, e questo è intenzionale.

In sostanza, giochi nei panni di due sorelle, Yara ed Elani, unità di tipo comandante che guidano un branco di NPC in un viaggio attraverso uno spietato mondo fantasy. Devi lavorare costantemente attraverso questa terra alla ricerca di un rifugio sicuro dopo essere stato cacciato dalla tua patria ancestrale, proteggendo e migliorando un convoglio di carri lungo il viaggio. Questo design è effettivamente la stessa configurazione del percorso in Slay the Spire e altri roguelike, in cui ti muovi attraverso un mondo superando le sfide che ti vengono poste di fronte, tranne per il fatto che il problema principale è che utilizza uno stile più lineare e più inaspettato in cui fai davvero fatica a prepararti per ciò che verrà. Ma ancora una volta, questo è intenzionale, perché Wartorn è un gioco roguelite e sei destinato a lottare e fallire.

Lungo il viaggio sarai costretto a intraprendere e sopravvivere agli incontri. A volte si tratta di cose da cui puoi uscire, magari convincendo una ciurma di mercenari goblin a unirsi ai tuoi ranghi e aiutare a proteggere il tuo convoglio. Altre volte ci sarà meno spazio per le discussioni e sarai costretto a scontri di una strategia in tempo reale in cui devi comandare e guidare un gruppo di unità contro un gruppo di nemici. Per la maggior parte, l'obiettivo è sopravvivere raggiungendo un punto di uscita o sconfiggendo tutti i nemici nello scontro, e l'unica cosa che non devi fare è perdere tutte le tue unità in battaglia. Gli NPC e le altre unità reclutate moriranno permanentemente quando cadranno in combattimento, ma Yara ed Elani torneranno se vengono messi fuori combattimento e saranno pronti per il prossimo pezzo di azione lungo la strada. Se fallisci in battaglia e ti ritrovi senza un guerriero che combatta per tuo conto, il gioco finisce e vieni rimandato al punto di partenza... Bene, punto di partenza considerando che questo è un gioco roguelite in cui migliori costantemente con ogni "corsa" fallita.

Quando riavvii una corsa, ti ritrovi di nuovo a casa di Elani e Yara, dove puoi interagire con il Community Tree per spendere le risorse raccolte come Strands per migliorare permanentemente i tuoi eroi e il tuo convoglio. Questo potrebbe essere un danno migliore o una maggiore resistenza e protezione, tutti attributi tipici che ti rendono più efficace in battaglia. L'idea è che spesso devi tornare a questo albero per migliorare e quindi andare avanti nella tua prossima corsa. È un'idea carina, ma forse è anche una che fatica allo stesso modo di Blue Prince, in quanto le corse non sono scattanti e veloci come la maggior parte dei roguelike. Le corse richiedono una notevole quantità di tempo per essere completate, il che significa che quando sei costretto a tornare all'inizio, può sembrare un enorme calcio nei denti dover ricominciare da zero. Sì, sarai leggermente più forte, ma la delusione di aver perso così tanti progressi continua a risuonare ovunque.

Indipendentemente dal fatto che il design di Wartorn catturerà e manterrà l'attenzione dei fan è in discussione perché questo non è senza dubbio un gioco facile da padroneggiare e superare. È pensato per essere difficile e impegnativo e posso vedere che questo è un problema per gran parte dei giocatori. Per molti versi è anche una cosa piuttosto triste da realizzare, dato che ci sono molte altre parti di questo gioco che trovo davvero lodevoli, elementi che mi fanno guardare a questo gioco e vedere che ha un vero potenziale.

La direzione artistica e lo stile sono adorabili e vivaci e dipingono un affascinante mondo fantastico in cui vuoi essere avvolto. C'è una storia centrale che ha un sacco di complessità e misteri che vuoi svelare e testimoniare di persona. Ci sono un sacco di incontri da affrontare e tentare di navigare, con combattimenti complessi e profondi che includono una pletora di unità alleate e nemiche, oltre a innumerevoli modi per combinare attacchi ed elementi per creare effetti devastanti. Il doppiaggio è fantastico e davvero carismatico, al punto che non vorrai semplicemente saltare i dialoghi poiché gli interpreti si impegnano molto. Inoltre, e riportandolo al combattimento, Stray Kite ha persino introdotto un sistema a clessidra in cui puoi rallentare l'azione, il che significa che mentre è ancora in tempo reale non è così veloce e difficile da seguire, il che è particolarmente utile durante i combattimenti con i boss. È un'idea brillante.

Ma ancora una volta, tutto questo va bene supponendo che tu riesca a mantenere i giocatori impegnati e desiderosi di macinare l'immensa sfida e la natura schiacciante dell'anima che va di pari passo con ogni gioco "canaglia". Wartorn ha il mio interesse, e ai fan dei giochi di ruolo strategici là fuori vi imploro di tenerlo d'occhio anche quando arriverà in accesso anticipato il 17 giugno. Sappi solo che potrebbe non essere il gioco che fa per te quando tutto è detto e fatto.