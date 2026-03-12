Warwick Davis ha ricevuto un OBE per il suo attivismo e la sua "straordinaria carriera di attore"

HQ

Come parte delle recenti Royal Honours, all'attore Warwick Davis è stato conferito un OBE (Officer of the Order of the British Empire), un riconoscimento assegnato a coloro che si sono impegnati e hanno raggiunto risultati incredibili nel settore in cui lavorano.

Per Davis, è stato riconosciuto sia per la sua "straordinaria carriera di attore" sia per i suoi sforzi di attivismo, in cui Davis ha cercato di sostenere chi è colpito dal nanismo e di sensibilizzare sulla condizione, tutto attraverso la sua associazione benefica Little People UK.

Davis è l'ultimo ad essere accreditato per i servizi resi al teatro e alla carità, e si può vedere ricevere l'onore dal Principe di Galles ed erede apparente, il Principe William, durante una recente cerimonia al Castello di Windsor.

Davis è forse più conosciuto per i suoi ruoli in Harry Potter (come Griphook e Professor Flitwick) e Star Wars (come l'ewok Wicket), ma ha anche interpretato Willow nel film e nella serie omonima, come Marvin in The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (come il fisico Marvin mentre il co-protagonista di Harry Potter Alan Rickman dava la voce al robot depresso). in Leprechaun come il mostro sadico, e altro ancora.

Congratulazioni, Warwick!