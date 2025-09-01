Warwick Davis torna in Harry Potter nei panni del professor Flitwick nella serie della HBO

HQ

Il casting per la serie di Harry Potter della HBO sta crescendo ancora una volta. Mentre la serie continua le riprese, è stato ora rivelato che una star veteranaWizarding World tornerà e tornerà nei panni del personaggio che ha contribuito a rendere famoso.

È stato confermato che Warwick Davis riprenderà il suo ruolo di Professor Filius Flitwick, apparentemente riavviando il personaggio che ha interpretato per la saga cinematografica di film.

Ma questo non è tutto, poiché è stata confermata una lista di altri membri del cast, inclusi alcuni altri Hogwarts docenti. Sirine Saba apparirà come Professor Sprout, Richard Durden come Professor Cuthbert Binns (che in realtà non è mai apparso nei film) e Brid Brennan diventerà Madam Poppy Pomfrey.

Inoltre, Elijah Oshin è stato sceltoGryffindor per il ruolo dello studente Dean Thomas, mentre Finn Stephens e William NashSlytherin sono rispettivamente Vincent Crabbe e Gregory Goyle.

Mentre Davis è tornato come Flitwick, non dovremmo aspettarci che l'attore interpreti uno dei goblin questa volta, come ha fatto nei film come Griphook, poiché quel personaggio sarà interpretato da Leigh Gill.

Ci sono altri veterani di Harry Potter che ti piacerebbe vedere nella serie HBO?