Warwick sconfigge il sempre amorevole Teemo nel nuovo trailer di 2XKO

Ieri, il picchiaduro di League of Legends 2XKO è stato lanciato ufficialmente in accesso anticipato e, sebbene ciò possa essere stato sufficiente per la maggior parte dei fan, Riot Games non si è fermato qui, poiché ci ha anche regalato un nuovo personaggio a Warwick.

Se non l'hai ancora controllato di persona e stai tenendo in mano un gettone Campione, potresti voler vedere quanto sia bestiale questo uomo lupo. Facendo a pezzi Teemo per iniziare il trailer, mostra combo molto più veloci di quanto la sua stazza suggerisca, con la capacità di mantenere le catene anche dopo che un campione nemico ha toccato terra.

Warwick è tutto incentrato sull'avvicinarsi e sul personale, con attacchi devastanti che mi ricordano un po' Sabrewulf di Killer Instinct. Non si sa se saremo in grado di realizzare noi stessi una combo ultra con Warwick, ma come per ogni trailer di 2XKO rivelato finora, sembra che io abbia trovato un nuovo principale.