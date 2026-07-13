Washington Prime Anteprima: Sta diventando un Die Hard indie

Il mercato indie è in forte espansione ultimamente e il team di Ultra CDG potrebbe benissimo stare preparando un altro grande gioco da aggiungere alla lista. Washington Prime potrebbe essere la risposta a una domanda che non avresti mai pensato di voler trovare risposta: e se prendessi Call of Duty e lo combinassi con uno sparatutto boomer? È quello che ha fatto Ultra CDG, e da quello che ho giocato, sono molto entusiasta di vedere il prodotto finito.

Washington, D.C., 1998. Blake Kincaid ha lasciato la sua vita come agente speciale per guidare una vita più tranquilla come agente immobiliare, come si fa tu. Ma quando riceve una chiamata dal suo amico, viene riportato nelle vecchie abitudini per farsi strada in un ufficio che alza davvero l'asticella per ambienti di lavoro tossici.

Poiché gli eventi si svolgono in una sola notte, e le cutscene live-action risultano ironiche e a basso budget nel modo migliore, è facile vedere le grandi influenze su questo omaggio a un film d'azione. Die Hard e 24 sembrano essere i paragoni più vicini, e sono delle scarpe davvero importanti da riempire. Washington Prime sa esattamente cosa è e vuole essere. È semplice e diretto come i film d'azione degli anni '80 e '90 che riflette con tanto affetto. Le porte chiuse bloccano il tuo progresso, chiedendoti di trovare le chiavi mentre spari ai nemici che ti ostacolano. Non si cerca di innovare; Sta solo cercando di fare una cosa: essere un tiratore solido. E lo fa benissimo.

Potrebbe presentarsi come Wolfenstein o Doom, ma se giochi così riuscirai solo a stufpare le pareti con la tua materia cerebrale. Puoi muoverti, sparare e ADS, ma hai anche l'opzione di sbirciare, cosa essenziale dato che i nemici non sono i più intelligenti e bastano pochi colpi per abbatterti, soprattutto considerando che la salute è piuttosto scarsa.

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Devi sfruttare le coperture ed essere consapevole dell'ambiente circostante per non trovarti contro probabilità schiaccianti. E questo è più facile a dirsi che a farsi. Il livello ufficio in particolare mi faceva sentire un po' come se stessi vagando per le Backrooms; Corridoi apparentemente infiniti e cabine densamente affollate ti costringono costantemente a controllare la mappa per evitare di perderti di strada.

È impegnativo ma non frustrante, e anche se le cose sembrano un po' troppo difficili, ci sono molte opzioni di accessibilità per adattare Washington Prime al livello perfetto di sfida per te. Inizia con i med pack e aumenta salute e munizioni, riduci o aumenta i nemici e il loro livello di abilità, oppure se vuoi davvero spingerti, puoi eliminare il mirino e l'HUD.

Quel piccolo assaggio di Washington Prime è bastato a conquistarmi, e ha l'atmosfera di un gioco che ha molto altro in serbo e si affida alla propria identità. Non cerca di reinventare la formula degli FPS, vuole solo farti aprire porte, liberare stanze e sembrare figo mentre lo fai. Se il gioco completo riuscirà a mantenere questo slancio, Ultra CDG potrebbe avere un colpo a sorpresa.

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Non ci sono ancora notizie sulla data di uscita, ma non vedo l'ora di metterci le mani sopra, perché Washington Prime si sta rivelando il gioco Die Hard che tutti vorremmo poter giocare. Nel frattempo, puoi dare un'occhiata alla demo su Steam qui.