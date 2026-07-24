Washington Prime Interview Parte II: Cosa serve per creare uno sparatutto più Lethal Weapon di Die Hard

Ultra CDG potrebbe avere uno degli sparatutto indie più intriganti con Washington Prime. Questo boomer shooter ambientato nel 1998 con un tocco di scena sembra un gioco che dovrebbe già esistere. Nonostante tutta la sua ambizione, Ultra CDG rimane un'operazione sorprendentemente snella. Lo studio dietro il progetto è composto da sole tre persone: un artista, un programmatore e un lead designer.

Gamereactor ha avuto l'opportunità di sedersi con il lead designer, Hipshot, per raccontare tutto ciò che riguarda Washington Prime. (Hipshot è il suo nome, per motivi di sicurezza nazionale, non siamo autorizzati a rivelare la sua vera identità).

Questa è la seconda parte della nostra intervista completa con Hipshot e Ultra CDG, e se non l'avete già fatto, potete leggere la prima parte andando qui.

Gamereactor: Passiamo al design, sembra Doom, gioca un po' come Call of Duty. E dici che stai rendendo omaggio a Prime Target. C'è mai stato uno sforzo consapevole per modernizzare la formula degli sparatutto old-school, o è avvenuto in modo più organico durante lo sviluppo?

Colpo da anca: "Il tiro è come quello moderno, come hai notato, sai, con i mirini di ferro. Questo perché è l'unica cosa che mi manca quando gioco a vecchi giochi come [Tom Clancy's Rainbow Six], Raven Shield e simili. È una sensazione migliore giocarci su.

"Non credo che il gioco delle armi sia fatto per essere moderno. Diventa semplicemente questo, immagino. Non c'è un piano per farlo. È solo che quando aggiungi mire di ferro e hai un'arma realistica, sembra un po' moderno."

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Gamereactor: Incidente o no, le armi sono davvero piacevoli.

Colpo da anca: "Ho notato che molte persone apprezzano molto le armi del gioco.

"Abbiamo fatto tipo un post su Instagram con il silenziatore, ed è esploso. Abbiamo tipo più di un milione di visualizzazioni. E questo è un clip molto breve perché un tizio, un tester americano, l'ha preso e condivisa. E ora ci sono così tante persone che amano queste armi e il loro aspetto.

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"È come un look retrò, realistico. Ed è anche questo che intendevo, che non ci sono molti giochi, se non nessuno, che su Steam abbiano questo aspetto. Non credo esista un gioco del genere."

Gamereactor: Con la reazione che ha avuto, penso che parte del motivo per cui ha preso così tanto piede sia che siete riusciti a attingere a qualcosa che la nostra generazione non sapeva di aver bisogno. Ora che la demo è in giro, qual è il feedback più grande dei giocatori che vi ha davvero sorpreso?

Colpo da anca: "Non sono stato sorpreso da nessun feedback, davvero. È più che altro che ho confermato delle cose. È davvero, davvero difficile, e ci sono diverse persone a cui non riescono a gestire il livello di difficoltà. E questo faceva parte del progetto.

"Non modificherò il gioco per renderlo più facile di default. Modificherò il gioco per renderlo un po' più facile quando scegli le impostazioni più semplici. Ma questo è il gioco, sarà così difficile, e molte persone sono scoraggiate dal livello di difficoltà.

"Non possono giocare. È troppo difficile. È troppo per loro."

Gamereactor: Molto Dark Souls da parte tua.

Colpo da anca: "Sì! Devo ammettere che sono rimasto sorpreso da quante persone hanno apprezzato il gioco perché apprezzavano le armi. Ma non è venuto proprio dalla demo, è arrivata dai media prima che la pubblicassimo. E avevo un po' paura che avremmo attirato il pubblico sbagliato, sai, persone che amano le armi potessero giocare a questo gioco e poi rimanere deluse perché non è come Tarkov.

"Non è come nei giochi moderni dove hai tutti questi attaccamenti e tutte queste cose. E molte persone mi dicono: non puoi aggiungere quest'arma? Non puoi farlo con quest'arma? E alcune persone si lamentano che non si può fare fuoco selettivo sull'MP5, perché ora ha solo fuoco a raffica. È perché non volevo aggiungere troppi pulsanti."

Gamereactor: Pensavo che il senso fosse far sparare armi diverse in modi diversi per far usare tutte le armi ai giocatori. Se tutti facessero la stessa cosa, che senso avrebbe mai detto?

Colpo da anca: "Sì, sì, esattamente. Esatto. Il nostro tecnico del sound è intervenuto praticamente prima dell'uscita della demo. Questo tizio mi ha contattato, e io ho detto: "Sì, certo, se vuoi aiutare, per favore fallo." Da allora, mi ha sempre detto: "Per favore aggiungi quest'arma, per favore aggiungi quest'arma." E queste armi sono tutte cloni dell'M16.

"Dal mio punto di vista, un tizio in Svezia che non ha mai visto un'arma e ha solo visto film, queste armi sono le stesse per me. Preferirei portare un'altra arma che abbia un aspetto diverso e che abbia una sensazione o un suono diverso.

"Questa è l'idea. Abbiamo liste di tutte le armi che realizzeremo e tutto ciò che è per il gioco completo in tutti i livelli.

"È tutto pianificato. Dobbiamo solo creare tutto il contenuto."

Gamereactor: Se tutto è già mappato, c'è qualcosa nel gioco completo che ti entusiasma di più che le persone possano finalmente provare e provare? O è solo uno spoiler?

Colpo da anca: "Penso alle armi. Quando trovi le diverse armi, per me è una cosa importante e il level design, sono quelle cose che mi guidano. Tipo, quanto è divertente giocare questo livello con quest'arma?

"Posso giocare questo livello davvero velocemente con questa arma di merda? Posso scegliere questo, il fucile a canna bisica, posso giocare con questo? In questo gioco, quel fucile a pompa non è poi così valido. Puoi sparare solo due colpi. Quindi, per me, non una corsa veloce ma un gioco abile, mi piace molto. Mi piace suonare sempre lo stesso tipo di livello, quando ci si abitua e vedi quanto bene posso farcela."

Gamereactor: Per concludere, ho una piccola serie di domande rapide. Dammi la prima cosa che ti viene in mente. Descrivi Washington Prime usando il titolo di un altro film d'azione.

Hipshot: "Arma Letale 2. La gente direbbe Die Hard. Tutti lo dicono, quindi non lo dirò io."

Gamereactor: Se i soldi non sono un problema, quale attore interpreta Blake Kincaid?

Colpo d'anca: "Bill Pullman."

Gamereactor: E chi avresti come tuo cattivo?

Hipshot: "Sarebbe bello avere qualcuno come un Gene Hackman più giovane. Probabilmente sarebbe davvero bello."

Gamereactor: Arma preferita nel gioco?

Hipshot: "Il fucile a pompa normale è davvero divertente, devo dire. Sì, ora verrà inserito nella demo tra circa una settimana o giù di lì. Mi piace molto quell'arma. È davvero divertente."

Gamereactor: Qual è il tuo film d'azione preferito?

Hipshot: "Stavo solo guardando Copland e mi piace."

Gamereactor: È un film fantastico! E poi devo chiedere, qualche indizio su una data di uscita?

Hipshot: "Sì, speriamo all'inizio del prossimo anno."

Gamereactor: E ci sono piani per un rilascio su console?

Hipshot: "No, non ci sono piani per un rilascio su console. Dobbiamo vedere quanto venderà. Voglio dire, deve vendere davvero bene per un'uscita su console. Ci sono limitazioni di licenza nell'uso del motore GCDoom. Dobbiamo trovare un altro modo per farlo. Se vende così tanto, allora possiamo far rielaborare il codice da qualcuno."

Gamereactor: Quindi, fondamentalmente, se vende a grandi passi.

Hipshot: "Sì, deve essere un successo da spettacolo."

Gamereactor: Sembra comunque un gioco che dovrebbe essere giocato su PC, perché per quanto mi sentirei più a mio agio con un controller, mi sembrava proprio perfetto con mouse e tastiera.

Colpo da anca: "Sì. Se dipendesse da me, questo gioco resta su PC. E poi, tra qualche anno, la gente ti chiederà: "Ti ricordi quel gioco che è uscito e non è mai arrivato su console?"

"Mi piacerebbe che la gente lo dicesse, anche se non gli piace il gioco. Anche se non è così bello.

"Perché ho molti vecchi giochi che mi piacciono e che non erano poi così buoni, ma te li ricordi comunque per qualcosa, capisci? Sarei molto, molto felice se riuscissimo a stare intorno al 70% del punteggio Steam. Perché non esiste un gioco come questo. Non è un gioco che sembra vecchio. È un gioco vecchio, rimasterizzato. È un classico aggiornato con i controlli moderni."

Anche se questo conclude l'intervista, abbiamo parlato ancora un po'. In particolare su cosa succederà dopo Washington Prime. Per loro è una questione di noia. Hipshot sa che a un certo punto questa squadra di tre uomini si stancherà di fissare queste pareti dell'ufficio, e la vasta gamma di armi sarà emozionante quanto un pacchetto di penne a sfera e un mazzo di Post-it.

Per quanto riguarda il prossimo progetto, sarà qualcosa di diverso. Molto.

"Solo per variare, sai," dice Hipshot. "Fantascienza, fantasy, stato di polizia. E qualcosa di un po' più fuori dal genere. Forse un western. Ne ho guardati tantissimi. Imperdonato, Pallido Cavaliere, Il fuorilegge Josey Wales. Chissà, magari qualcosa del genere."

Con Washington Prime che uscirà all'inizio del prossimo anno, puoi consultare la nostra anteprima qui. Non solo, puoi anche dare un'occhiata alla pagina Steam del gioco per la lista dei desideri e persino provare la demo.

Perché non provi quel fucile a pompa?