Washington Prime Punta a uscire all'inizio del 2027, la versione console dipende dalle vendite di "gangbuster"

Il FPS ispirato al retro Washington Prime punta al lancio all'inizio del prossimo anno, ma lo sviluppatore Ultra CDG ha rivelato che un rilascio per console è tutt'altro che garantito.

Parlando con Gamereactor, il lead designer Hipshot ha confermato che il team sta attualmente puntando a una finestra di rilascio anticipata, ma portare il gioco su PlayStation e Xbox richiederebbe prima un notevole successo su PC.

"Sì, speriamo all'inizio del prossimo anno," Ha detto Hipshot quando gli è stato chiesto della data di uscita del gioco.

Washington Prime ha già attirato l'attenzione grazie al suo approccio insolito al genere FPS. Descritto da Hipshot come un gioco che sembra una versione perduta della fine degli anni '90, il progetto fonde il design degli sparatutto old-school con tocchi moderni, inclusi elementi come mirino inclinato e mirino in ferro. Tuttavia, nonostante l'interesse dei giocatori console, il team di tre persone dietro il gioco si trova ad affrontare ostacoli tecnici che rendono difficile un porting.

"Ci sono dei limiti con questo motore, perché ci sono limiti di licenza nell'uso del motore GZDoom. Dobbiamo trovare un altro modo per farlo."

Una delle sfide più grandi deriva dal modo in cui i requisiti di licenza del motore interagiscono con le piattaforme console.

"Dobbiamo, devi condividere la fonte del gioco, il codice. Questo limita cose come una versione console, perché è difficile collegare un codice backend proprietario di PlayStation o Xbox al nostro codice, e poi siamo costretti a condividerlo. Non succederà mai."

Per questo motivo, qualsiasi potenziale versione console richiederebbe probabilmente ulteriori lavori di sviluppo e risorse, cosa che diventerebbe possibile solo se Washington Prime funzionasse eccezionalmente.

"Se vende così tanto da poter far rielaborare il codice da qualcuno," disse Hipshot.

Quando gli è stato chiesto se questo richiedesse al gioco di vendere eccezionalmente bene, la sua risposta è stata semplice: "sì, deve essere un successo da gangbuste."

Per ora, lo sviluppatore sembra a suo agio nel mantenere Washington Prime come un'esperienza focalizzata sul PC. Hipshot ritiene che il design del gioco, in particolare il suo focus sui controlli di mouse e tastiera, renda la piattaforma un adattamento naturale.

"Se dipende da me, questo gioco resta su PC. Se sei un giocatore console o giochi con un controller, questo gioco probabilmente è piuttosto difficile perché non abbiamo alcun aiuto alla mira. Dato che è abbastanza veloce e muori così facilmente, sai, è rapido. Sono molto all'antica. Non considero davvero il gioco con il controller a mano in un gioco FPS. Sai, il modo corretto di giocare in FPS è con tastiera e mouse."

Detto ciò, Hipshot ha detto che c'è sicuramente margine per una versione console, almeno per quanto riguarda il supporto ai controller.

"Dato che usiamo il motore GC Doom, sai, il supporto ai controller è già pronto all'uso. Quindi, funziona. Tutto funziona con esso. È solo che il gioco non è migliore con il controller. Probabilmente lavoreremo di più con esso per tutto il gioco. Dai un'occhiata a qualche aiuto alla mira, qualcosa, credo, per rendere tutto un po' più facile."

Invece di inseguire il successo di massa, Hipshot spera Washington Prime diventi il tipo di beniamino cult che i giocatori ricorderanno anni dopo.

"Mi piacerebbe che la gente dicesse: 'Ti ricordi quel gioco che è uscito e non è mai arrivato su console?' "

Con la sua insolita fusione di estetica della fine degli anni '90, gunplay tattico e cutscene FMV, Washington Prime si sta rivelando uno degli sparatutto indie più distintivi all'orizzonte. E anche se un porting console a questo punto sembra improbabile, non è certo impossibile.

Per saperne di più su Washington Prime, potete consultare la nostra anteprima qui e restate sintonizzati per la nostra intervista in due parti. Puoi anche decidere tu stesso dando un'occhiata alla demo sulla pagina Steam del gioco ora.