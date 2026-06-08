La miniserie Adolescence ha suscitato scalpore lo scorso anno e ha vinto numerosi premi. È un ritratto davvero potente, cupo e altamente attuale di giovani menti tormentate e di una famiglia che si sgretola in tempo reale. Il produttore Philip Barantini (che ha anche diretto Adolescence) è anche dietro il dramma carcerario britannico Wasteman. Amo i film e le serie ambientate nelle prigioni, dove tra i miei preferiti ci sono The Green Mile e la superba serie HBO Oz, che considero ancora una vera serie di alto livello. Non è chiaro come regga oggi, e ammetto volentieri che non l'ho più rivisto da quando ho fatto una maratona di tutte le stagioni vent'anni fa.

Per quanto riguarda il tema Wasteman, segue Taylor, un uomo in libertà vigilata, le cui speranze di un nuovo inizio sono minacciate dall'arrivo del suo compagno di cella, Dee. Quando Dee prende Taylor sotto la sua ala, un attacco brutale mette alla prova il loro legame e costringe Taylor a scegliere tra proteggere Dee e le proprie possibilità di liberazione.

David Jonsson e Tom Blyth, intenzionati.

Un paio di mesi fa, ho letto una recensione - o un estratto da una recensione - in cui un critico considerava Wasteman uno dei migliori drammi penitenzionali dai tempi di Shawshank Redemption. Forse non erano le parole esatte, ma questo riassume il succo, perché affermazioni del genere raramente mi entusiasmano. Anzi, hanno l'effetto opposto, un po' come quando il remake del 2016 di The Blair Witch Project è stato definito fantastico e terrificante, e l'uscita vera e propria non era adatta a tali paragoni.

Ma torniamo a Wasteman. Il film è diretto dal debuttante Cal McMau e il cast include Tom Blyth (Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) e David Jonsson (The Long Walk, Alien: Romulus). È un film crudo, cupo e crudo, proprio come ci si aspetterebbe. È ben recitato e stiloso, ma nonostante la durata breve, ci vuole davvero un po' prima che io sia davvero coinvolto nel mondo. Trovo un po' difficile capire esattamente il perché, ma c'è qualcosa di un po' strano nel modo in cui è costruita la trama, dove vieni catapultato direttamente nel mezzo, e non credo che ti venga dato abbastanza contesto, almeno non all'inizio. Ci vuole un po' prima che si sentisca la giusta sensazione, anche se capisco la tattica di immergerci direttamente nella grigia quotidiana della prigione.

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Jonsson è superbo nel ruolo principale.

Trova il suo ritmo, si costruisce e sono pronto a perdonare molte cose quando è così ben fatto, ma solo dopo la metà del percorso mi lascio davvero coinvolgere e mi sento coinvolto emotivamente. A volte diventa davvero snervante e ansioso, e provi compassione per Taylor quando sembra davvero che tutto gli stia scivolando tra le dita. Wasteman è, nel suo nucleo, un film davvero buono e gli ingredienti ci sono, ma un'altra cosa che mi dà fastidio è che sento che le scene violente sono montate in modo molto brusco.

Forse merita una seconda visione in un secondo momento, con occhi nuovi e una prospettiva diversa? Dopotutto, ho diversi esempi di film che non mi sono piaciuti particolarmente alla prima visione, per poi innamorarmi perdutamente di loro una volta rivisti. Mi piace Wasteman, forse soprattutto grazie alla superba recitazione di Jonsson, ma non era proprio quello che mi aspettavo e forse sono un po' duro, ma speravo di sentire... qualcosa di più, molto semplicemente.