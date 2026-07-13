A destra. Il film si chiama Water Park Shark. Iniziamo da lì. Adoro i titoli che ti dicono così chiaramente cosa vedrai davvero. Allo stesso tempo, potresti chiederti chi pensa davvero che un film con questo titolo valga la pena di sprecare novanta minuti della propria vita? La risposta è io stesso. Amo i buoni film. Ma adoro anche i film davvero brutti. Sono costantemente alla ricerca di qualcosa che possa superare The Room. Lo so, non succederà mai, ma la speranza nasce eterna. Ma, tornando a Water Park Shark.

La sinossi, se a qualcuno interessa:

"Quando grandi squali bianchi irrompono in un parco acquatico a Cape Cod, una ex stella del football diventata bagnino, insieme alla sua ex fidanzata - che è anche la capo della polizia della città - devono scoprire il segreto scioccante che sta attirando il più grande predatore dell'oceano prima che sia troppo tardi."

Lo slogan del film: Niente cibo in piscina. Tranne te.

Allora, chi è il cervello dietro questo spettacolo acquatico? Beh, Anthony C. Ferrante, ovviamente. L'uomo che ci ha dato Sharknado. Non sembra mai stancarsi di nuotare con gli squali. Eppure c'è qualcosa di nobile nel dedicare la propria carriera a fare film davvero pessimi. A un certo livello funziona, perché sicuramente ci sono pochi appassionati di cinema che non hanno mai sentito parlare del tornado di squalo?

Non c'è scienza missilistica dietro la trama o la sceneggiatura. I dialoghi spesso oscillano tra il legno e, francamente, imbarazzanti.

E a proposito di imbarazzo, dobbiamo ovviamente presentare il cast del film. Nel ruolo principale di Austin, vediamo Matthew Dame, che è apparso solo in un paio di cortometraggi. Questa non sarà la sua grande svolta. Il capo della polizia è interpretato da Chelsea Gilson, che ha fatto cameo in varie serie TV e ha avuto un ruolo minore in Dolemite Is My Name. Non c'è alcuna chimica tra loro. Io sono riuscito a malapena a superare chimica alle elementari, ma questi due in realtà prendono un punteggio sotto zero.

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Il grande nome del film è David Chokachi. A destra. "Nome importante" potrebbe essere un po' esagerato, ma dopotutto ha interpretato Cody Madison in Baywatch ed è quindi la star del film. Qui, gioca come allenatore. Sai, uno di quei tipi rilassati a cui il protagonista ammira e che gli sparge battute e parole di saggezza. C'è qualcosa qui che oscilla tra un vago fascino e un territorio imbarazzante.

Non abbiamo chimica, quindi perché non dormire insieme così possiamo finirla in fretta?

Ovviamente, hai già intuito dove vuole andare a parare. No. Water Park Shark non è un nuovo classico. È davvero, davvero brutto. Purtroppo, non è abbastanza grave da essere buono. Ma certo, ha qualche momento divertente, anche se non riesco mai a capire come gli squali entrino effettivamente negli scivoli del tubo - ma è chiedere troppo per una spiegazione. Ah, e ho già detto che il film è davvero brutto? Gli effetti speciali sono estremamente scarsi, come previsto. Senza sostenerlo, mi chiedo perché chi si occupa di produzioni a basso budget di questo tipo non si affidi maggiormente all'IA. Questo è il nono film di Ferrante sugli squali. Questo merita un po' di applausi. Detto questo, preferirei che passassi il tempo a guardare uno dei tanti film sugli squali che sono almeno un po' emozionanti.

Puoi tranquillamente evitare Water Park Shark.

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