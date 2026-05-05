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Ricordo chiaramente che una volta c'era un fantastico negozio di dischi in un seminterrato nel centro di Copenaghen. Il negozio si chiamava Loud Music, e ti facevano sempre sentire molto benvenuto lì in un modo che ormai non si sperimenta in molti posti. Ho passato molte ore davanti ai giradischi Technics 1210, ascoltando dischi che avevo intenzione di portare a casa. Il proprietario veniva spesso da me con suggerimenti su altra musica che pensava dovrei ascoltare, ed è stato così bello passare quasi tutta la mattina del sabato al Loud, circondato da persone appassionate di ciò che facevano.

Con questi bei ricordi in mente, ero quindi molto entusiasta di vedere se sarei riuscito a rivivere un po' di quella stessa sensazione in Wax Heads, che è un piccolo gioco "slice of life", o un "cosy-punk narrative sim", come viene descritto anche dagli stessi sviluppatori. Sei appena stato assunto nel piccolo negozio di dischi Repeater Records, dove partecipi a vari compiti del negozio, come mettere in vendita la merce, aiutare i clienti a trovare esattamente la musica di cui hanno bisogno e anche restare aggiornato sulle ultime novità leggendo recensioni musicali.

Aiutare i clienti eccentrici, e a volte quasi caotici, è chiaramente ciò su cui passi la maggior parte del tempo. Entrano nel negozio e ognuno ha la propria storia da raccontare, ma alla fine sono sempre alla ricerca di un disco molto speciale che significhi qualcosa per loro o per qualcuno a cui tengono. Tuttavia, non sempre ricordano esattamente come si chiama il disco; Forse riescono a ricordare solo il nome di uno dei membri della band o di una delle tracce del disco, oppure forse sono più indecisi e hanno semplicemente bisogno di un disco che li metta di buon umore.

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Il gameplay è semplice. Ti muovi nel negozio usando le frecce di navigazione ai lati dello schermo e poi devi sfogliare i vari record che il negozio ha in magazzino. Forse la soluzione sta nel nome di una delle tracce di un determinato disco. Non è sempre facile trovare il disco giusto, e a volte bisogna ricorrere a recensioni musicali online o a un post sulla piattaforma social Phonogram per mettersi sulla strada giusta e trovare il disco perfetto per il cliente.

È un piccolo ciclo di gioco piuttosto accogliente, e si imparano gradualmente a conoscere bene i dischi del negozio, anche se arrivano continuamente nuove uscite. Purtroppo, il livello di difficoltà a volte sembra piuttosto incoerente. Alcuni degli indizi forniti dai clienti possono essere completamente insensati, lasciandoti senza sapere quale record stiano cercando e finendo per tentare un tiro al buio, con un alto rischio di lasciare il cliente insoddisfatto. Un cliente successivo, invece, potrebbe essere molto preciso su ciò che cerca e può quasi immediatamente dirti il nome del documento. Ma forse è così anche nella vita reale; In un gioco, però, questi salti di difficoltà irregolari sono un po' frustranti.

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La vita va avanti alla Repeater Records; Chiacchieri con gli altri dipendenti del negozio, ascolti la nuova musica che arriva nel jukebox del negozio e, dato che diversi membri dello staff lavorano anche loro con la musica nel tempo libero, ti accompagni nei club o nei locali per ascoltarli esibirsi. È piuttosto accogliente vivere come dipendente in questo piccolo negozio di dischi, anche se un negozio specializzato di questo tipo è sempre sotto pressione finanziaria e da parte di grandi sviluppatori che vogliono acquistare l'edificio in cui si trova il negozio, così da poter costruire un centro commerciale o parcheggi. E poi c'è il fatto che il proprietario della Repeater Records faceva parte di una band dove i membri litigavano, e questo influisce anche sulla gestione del piccolo negozio di dischi. Non rivelerò altro qui.

Come detto, il gameplay è molto semplice e potrebbe diventare un po' monotono col tempo. Wax Heads è più adatto per essere giocato a brevi sessioni, ma d'altra parte è anche un intrattenimento piuttosto buono e rilassante. La cosa positiva è che puoi ascoltare molta musica ottima, e il piccolo sviluppatore Patattie Games, composto da sole due persone, ha realizzato una colonna sonora davvero buona, con musiche di diversi generi.

Le immagini sono molto distintive e probabilmente piuttosto "altalenanti". Lo stile non mi ha davvero attratto, ma sono rimasto piuttosto colpito dalle numerose copertine e copertine che avevano realizzato per i più di 80 dischi presenti nel gioco. È stata un'impresa piuttosto grande, e l'hanno fatta davvero bene.

Wax Heads è un piccolo gioco accogliente e rilassante e, soprattutto se sei un fanatico della musica, è bello girare su come gestire il negozio di dischi. Il gameplay semplice è forse un po' troppo semplice, e la sfida sta negli indizi vaghi che i clienti danno, quindi tutto può diventare un po' monotono. Tuttavia, penso che Patattie Games meriti credito per aver provato qualcosa di nuovo, ed è davvero un'ottima idea quella che hanno avuto qui e il fatto che sia stata creata tutta da sole due persone con l'aiuto di pochi contributori esterni è ancora più impressionante.

Se ti piace la buona musica e cerchi un gioco rilassante e accogliente, particolarmente adatto alla tua Switch o Steam Deck, allora Wax Heads potrebbe essere una scelta davvero valida, e puoi provare una demo su Steam se vuoi provarla prima di acquistare.