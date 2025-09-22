Wayne Rooney attribuisce alla PSP il ruolo di un fattore chiave per il successo del Manchester United

HQ

Non c'è altro modo per dirlo, Manchester United è caduto in disgrazia. La squadra di calcio era uno dei, se non il migliore, club del calcio inglese e talvolta anche del mondo, ma l'ultimo decennio o giù di lì non è stato così gentile con la squadra e ha visto molto meno successo. Ci sono una moltitudine di ragioni per cui si è verificato questo crollo, ma sembra che uno dei problemi più grandi sia colpa di Sony, poiché la mancanza di nuovi sistemi portatiliPlayStation Portable (PSP) sta chiaramente impedendo al team di tornare in forma.

Potrebbe sembrare uno scherzo stupido, ma in un recente episodio del podcast The Wayne Rooney Show, l'attaccante, ancora noto per essere il capocannoniere di Man United, ha osservato che i PSP sono stati vitali per il loro successo.

Secondo VGC, parlando dell'arrivo di EA Sports FC 26, Rooney ha dichiarato: "Sai a cosa giocavamo? Non FIFA. Storia vera, questa, ma al Man United credo davvero che una parte importante del nostro successo sia stata giocare in PSP".

Ha continuato parlando dei giochi a cui i giocatori Man United si affollavano su PSP, e sorprendentemente non era FIFA o un'alternativa al calcio.

"No, onestamente, perché ci ha fatto comunicare di più. Lo giocavamo sull'aereo, sul bus della squadra. Giocheresti 5v5, quindi saremmo io, Rio [Ferdinand], Michael Carrick, John O'Shea, Wes Brown in 5v5. Si chiamava SOCOM, su PSP. Gioco dell'esercito.

"Devi parlare, devi avere ragione tatticamente, andare a rianimare le persone quando vengono uccise, e credo che sia stata una parte enorme del nostro successo. Chiedi a tutti i giocatori che l'hanno giocato nello stesso momento, è stato geniale. E in realtà, il modo in cui si giocava a quel gioco rifletteva effettivamente quel giocatore, il modo in cui giocavano, era pazzesco.

"Michael Carrick era un po' subdolo, calmo: ti sdraiavi a nasconderti e sentivi una piccola granata rimbalzare dove l'aveva lanciata. Ero tutto dentro, dritto in prima linea nelle trincee, entrate. E questo potrebbe sorprenderti, ma è stata una parte enorme del nostro successo".

Rooney ha fatto notare che alcuni deiMan United giocatori non sono saliti a bordo del divertimento PSP, poiché il portiere Edwin van der Sar "era solito infastidirsi" e "cercava di allontanarsi il più possibile da noi".

Quindi ecco United tifosi, forse la soluzione non è un nuovo allenatore, un nuovo stadio, giocatori migliori, una migliore proprietà, o qualcosa di simile. Forse Sony ha solo bisogno di lanciare una nuova console portatile, cosa che secondo quanto riferito sta facendo in qualche forma. È in arrivo un United ritorno...?