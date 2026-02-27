WB Games anticipa grandi uscite in arrivo nel 2027 e 2028

HQ

Dopo il flop di Suicide Squad: Kill the Justice League, la cancellazione del gioco di Wonder Woman e la chiusura di Monolith Studios, sembrava davvero che la Warner Bros. avesse chiuso con il mondo dei videogiochi. Tuttavia, secondo il CEO e presidente di WBD, nonché il presidente dello streaming globale e dei giochi dell'azienda, vedremo presto nuovi titoli entusiasmanti.

"È stata una grande rinascita creativa alla Warner Bros., e si vede in tutta la nostra azienda," Zaslave ha detto a Variety in una recente intervista. Ha poi parlato del lato cinematografico, menzionando anche quanto sia stato forte il 2025 per Warner Bros. al botteghino.

Poi, il collega leader del WBD JB Perrette ha rivolto l'attenzione al gaming. "Il 2025 è stato un anno di reset," ha detto, con WB Games che si è "distratta a cercare troppi IP con un set troppo ampio di studi."

Vedremo ancora un paio di nuovi giochi della WB quest'anno, principalmente Lego Batman: Legacy of the Dark Knight e un titolo mobile di Game of Thrones, ma Perrette dice che il prossimo anno e oltre vedremo davvero gli studi andare contro a pieno rendimento.

"I veri frutti inizieranno a arrivare nel '27-'28, quando torneremo ad alcune delle nostre franchigie più grandi," ha detto. Non sono stati fatti riferimenti specifici, ma se questi giochi usciranno nei prossimi anni, speriamo in qualche rivelazione presto, così WB Games non sembra così privo di progetti entusiasmanti (a parte Lego Batman, ovviamente) come in questo momento.