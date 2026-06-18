We Bury the Dead è una distopia piuttosto insolita che è passata un po' inosservata. Ma sai una cosa? Merita davvero un po' di attenzione. Perché? Te lo dirò, ma iniziamo dalla trama:

Dopo un disastro militare che lascia la Tasmania disseminata di cadaveri parzialmente rianimati, una volontaria alla ricerca del marito scomparso abbandona la missione di raccogliere e seppellire i morti e viaggia verso sud attraverso comunità isolate. La ricerca del marito si rivela molto più pericolosa e complicata di quanto avesse immaginato, ma Ava trova un compagno nel volontario Clay.

Daisy Ridley è stanca di cercare corpi

We Bury the Dead è scritto e diretto da Zak Hilditch, che in precedenza ci aveva portato l'adattamento di Stephen King del 1922, con Thomas Jane e Molly Parker. Il cast include Daisy Ridley (Star Wars, La figlia del re delle paludi), Brenton Thwaites (Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar) e Mark Coles Smith (il film horror di squali della Seconda Guerra Mondiale Bestia di guerra). La recitazione è solida e non vincerà né Oscar né Razzie.

L'ho già detto e lo ripeto: c'è stato un tempo in cui amavo le distopie, sia sotto forma di film di zombie splatter sia di visioni più cerebrali (gioco di parole voluto). Il genere è diventato un po' sovraccarico e troppo spesso vediamo film generici che non fanno nulla per distinguersi. E poi succede anche che, dopo diciassette anni di attesa, si ottiene un altro sequel del tuo preferito personale, 28 Days Later, che si rivela tutt'altro che buono. Potrei scrivere mezzo romanzo su tutto ciò che non ha funzionato in 28 Years Later, ma lo terrò solo come un breve passaggio. Bone Temple era un po' meglio, ma non esattamente buono. Basta così. Torna a We Bury the Dead.

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Questa foto dà un po' l'atmosfera di Days Gone?

Ero un po' scettico quando ho visto la bassa valutazione su IMDb, ma ho pensato che ci fosse abbastanza nella storia, nel trailer e nelle immagini fotografiche per suggerire che ci fosse qualcosa su cui vale la pena dedicare tempo. E sai una cosa? Sono davvero contento di avergli dato una possibilità perché questo film mi cattura davvero. Non ha un budget enorme, ma usa bene i suoi soldi. L'apertura è efficace e di stile, e crea molto bene l'atmosfera. Gli elementi insoliti sono già introdotti qui. Va detto che è una sorta di film di zombie, ma non del tipo insanguinato. C'è certamente violenza, ma non è il fulcro del film. D'altra parte, offre qualche momento di brividi piacevoli. C'è qualcosa di profondamente inquietante nei morti rianimati, almeno nelle prime volte che li vediamo. Penso che qui ottengano molto con mezzi piccoli e semplici, e la scena in cui i volontari vanno di casa in casa raccogliendo i morti è sia avvincente che toccante.

Ci sono alcune scene dal ritmo veloce, ma mi piace anche il fatto che il film abbia un'atmosfera bellissima e cupa. Non voglio svelare molto di più sulla trama, ma è un film che merita il massimo dei punti? No, non lo è. Ci sono un paio di scene, in particolare una sottotrama che coinvolge il personaggio di Mark Coles Smith, che a volte sembra un po' fuori luogo e avrebbe dovuto essere ripensata o eliminata. Porta a un cambiamento di focus leggermente troppo brusco e non trasmette il disagio che credo fosse stato previsto. Se avessero rielaborato questo e qualche altro elemento sconvolgente, e avessero infonduto un po' più di ritmo e ancora più disagio, questo avrebbe potuto diventare uno dei miei preferiti da outsider. Invece, è una distopia piuttosto stilosa, competente e interessante che funziona per lo più e che, ancora una volta, penso meriti un pubblico più ampio. Non lasciare che valutazioni e recensioni mediocri ti ostacolino - dai una possibilità all'apocalisse della Tasmania in We Bury the Dead!

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