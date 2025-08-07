HQ

Alle 2:17 del mattino, accade qualcosa di straordinario: tutti i bambini di terza elementare di una piccola città (tranne uno) scompaiono senza lasciare traccia, per non essere mai più visti. La piccola comunità colpita cerca risposte in lungo e in largo, ma un mese dopo la tragedia, la giovane insegnante Justine Gandy - che era responsabile della classe scomparsa - inizia a prendersi la colpa e diventa il capro espiatorio della città. Tuttavia, Gandy cerca anche risposte al mistero e, insieme ad altri residenti, iniziano lentamente ma inesorabilmente a svelare l'oscura verità dietro tutte le sparizioni...

All'inizio del film, un narratore afferma che il film è basato su eventi reali. Questo non è assolutamente il caso, e non sono sicuro di quale sia il punto. Forse il punto è che ci sono molti casi irrisolti in cui i bambini scomparsi non vengono mai ritrovati, e che il regista Zack Cregger vuole in qualche modo esprimere la frustrazione e la paranoia perpetue di una piccola comunità che si rivoltano rapidamente l'una contro l'altra quando non ci sono risposte, nel suo modo peculiare. In ogni caso, Cregger è riuscito a realizzare un piccolo thriller fenomenale che è probabilmente uno dei film più taglienti dell'anno.

Weapons è il tipo di film che ti tiene incollato ad esso dal primo all'ultimo secondo, perché qui non c'è nemmeno un secondo sprecato. È decisamente mozzafiato quanto sia motivato questo film, quanto sia fortemente scritto nella sua semplicità. All'inizio pensavo che la struttura del film, che utilizza le prospettive di diversi personaggi per mettere al loro posto tutti i macabri pezzi del puzzle, avrebbe spostato troppo l'attenzione. Al contrario, questi fili sono cuciti insieme con una furia e un senso dell'umorismo nero assolutamente brillante. Questo film non fa nulla di straordinario quando si tratta di recenti thriller psicologici, ma la narrazione è squisita nella sua sicurezza e sfacciataggine. Cregger sa esattamente cosa sta facendo, e lo fa brillantemente.

Weapons è uno di quei rari film in cui fondamentalmente non ho nulla di negativo da dire. In realtà, lo faccio. Questa gemma mi frulla in testa da un po' di tempo e dopo aver digerito questo film per alcuni giorni, credo di poter dire che più sappiamo del mistero, meno interessante diventa il preludio al finale. Vorrei anche che la storia del personaggio poliziesco avesse preso una direzione diversa. Ma ora sono pignolo, perché Cregger ha una tale morsa sullo spettatore che non si vuole mai distogliere lo sguardo dall'incubo. E poi che finale! Potrebbe benissimo essere questa la migliore sequenza finale dell'anno? Come ho detto, non posso lamentarmi. Aiuta anche il fatto che la recitazione di Julia Gardner, Josh Brolin, la star di Han Solo Alden Ehrenreich e il brillante attore bambino Cary Christopher, tra gli altri, sia così solida, perché aumenta la credibilità man mano che le cose si fanno più folli e da incubo.

Weapons è un adorabile mangia-unghie che non fa mai un gran chiasso pretenzioso o grande. È un film molto semplice che ha una sceneggiatura nitida e un regista appassionato dietro la macchina da presa. Si tratta di un brillante intrattenimento cinematografico che immagino sia giustapposto a film cult come Get Out e Hereditary. Non so come il film avrebbe lo stesso effetto se lo rivedessi, ma non lasciare che questo ti impedisca di vedere uno dei thriller più brillanti dell'anno. Oh, e salta il trailer. Questo film è meglio guardarlo senza saperne molto.

