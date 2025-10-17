Weapons arriva in streaming poco prima di Halloween

HQ

L'autunno è alle porte e cosa c'è di meglio che accoccolarsi sul divano con un grande film horror? Ancora meglio perché è uno dei più acclamati degli ultimi tempi - Zack Cregger's Weapons. Come alcuni di voi già sapranno, il film si svolge in una piccola città americana ed è incentrato sulla strana e improvvisa scomparsa di un gruppo di scolari.

Weapons è diventato un successo travolgente quando è stato presentato in anteprima ad agosto e ha incassato più di 260 milioni di dollari in tutto il mondo. E con l'arrivo in streaming il 25 ottobre, ancora più persone possono divertirsi e scoprire la storia inquietante e straziante, raccontata da Cregger e dal suo team. Qui a Gamereactor lo abbiamo salutato come "una gemma horror polposa e brillantemente raccontata che non puoi perderti". E se per qualche motivo non hai ancora letto la recensione, per favore fallo.

Trasmetterà in streaming Weapons quando arriverà alla fine di questo mese su HBO?