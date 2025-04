Weapons continua a sembrare sempre più bizzarro nell'ultimo trailer

HQ

Zach Cregger è uno dei registi horror più promettenti di oggi, poichéBarbarian il regista sembra avere un vero talento per spaventarci scioccamente. Cercherà di fare lo stesso di nuovo ad agosto, quando il francamente terrificante Weapons farà il suo arrivo nei cinema.

Questo film ruota attorno a una piccola città americana che ha affrontato un evento bizzarro come mai prima d'ora. Una notte, molti dei bambini della zona si sono svegliati contemporaneamente e hanno proceduto ad alzarsi dai letti, uscire dalle loro case e poi scappare nella notte, lasciando i genitori e le autorità locali a chiedersi perché e se qualcuno o qualcosa li ha portati a fare questo.

Di recente, abbiamo avuto modo di vedere uno spaventoso teaser trailer di Weapons e ora il trailer completo è arrivato e ti farà venire i brividi lungo la schiena. Ma non crederci sulla parola, dai un'occhiata qui sotto per vedere perché Weapons dovrebbe essere nella tua lista degli osservati speciali durante l'estate. Per quanto riguarda la trama, anche la sinossi è di seguito.

"Quando tutti i bambini della stessa classe, tranne uno, scompaiono misteriosamente nella stessa notte esattamente alla stessa ora, una comunità si chiede chi o cosa ci sia dietro la loro scomparsa".