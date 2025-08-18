Weapons continua la sua striscia positiva mentre Nobody 2 fatica al botteghino

HQ

È un altro lunedì, il che significa che un altro fine settimana al botteghino è passato. Come sempre, ci sono stati alcuni vincitori, alcuni che sono riusciti a guadagnare un po' meno del previsto e film che hanno catturato il nostro interesse nonostante fossero già usciti da settimane.

Weapons è ancora il grande film che ha catturato tutti al botteghino, a quanto pare. Con un modesto budget di 38 milioni di dollari, il film ha finora incassato 148 milioni di dollari in tutto il mondo (tramite Box Office Mojo), raccogliendo 25 milioni di dollari dagli Stati Uniti nel suo secondo fine settimana. Si tratta di un calo del 43% rispetto al primo fine settimana, che è una cifra davvero forte per un film horror.

Nobody 2 ha debuttato lo scorso fine settimana e la sua apertura non ha impressionato tanto quanto la Universal avrebbe sperato. Il sequel d'azione ha incassato 9,2 milioni di dollari negli Stati Uniti, un po' più dei 6,2 milioni di dollari del primo film, ma vale la pena notare che l'originale Nobody è uscito durante gli immediati giorni post-COVID.

Attualmente, Nobody 2 ha guadagnato $ 14 milioni in tutto il mondo. Con un budget di 25 milioni di dollari, non c'è molta strada da fare per sperare di raggiungere il pareggio, ma dovremo vedere se l'interesse aumenterà. Altrove al botteghino, Superman è ora a $ 594 milioni, e dovremo vedere se le vendite digitali impediranno al film di raggiungere i $ 600 milioni prima che lasci i cinema. Dall'altra parte della sfera dei supereroi, I Fantastici Quattro: Primi Passi continua a perdere slancio, guadagnando solo 8,8 milioni di dollari nei mercati statunitensi.