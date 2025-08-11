Italiano
Weapons di Zach Cregger guadagna una delle più grandi aperture al botteghino per un film originale di questo decennio

Con un budget di 38 milioni di dollari, il successo horror ha attirato il pubblico in lungo e in largo.

Il libro di Zach CreggerWeapons mostra che i film originali sono vivi e vegeti, almeno per quanto riguarda l'horror. Il film ha visto un'apertura di 70 milioni di dollari al botteghino lo scorso fine settimana, mostrando che le persone non vedevano l'ora di vedere i bambini posseduti correre per le strade in posa.

Secondo Box Office Mojo, Weapons ha incassato 42,5 milioni di dollari dalle sale statunitensi e 27,5 milioni di dollari in tutto il mondo. Per un film horror con un budget di 38 milioni di dollari, non è male perché Weapons si cementa insieme a Sinners come prova che i film originali sono ancora in grado di attirare il pubblico.

Naturalmente, i grandi vincitori al botteghino di quest'anno rimangono film legati a IP più grandi. Jurassic World: Rebirth ha superato la soglia degli 800 milioni di dollari e Superman sta cercando di incassare 350 milioni di dollari solo negli Stati Uniti. Tuttavia, con un sacco di Weapons ' incassi ancora da fare, dovremo aspettare e vedere fino a che punto salirà le classifiche.

