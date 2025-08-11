Weapons di Zach Cregger guadagna una delle più grandi aperture al botteghino per un film originale di questo decennio

HQ

Il libro di Zach CreggerWeapons mostra che i film originali sono vivi e vegeti, almeno per quanto riguarda l'horror. Il film ha visto un'apertura di 70 milioni di dollari al botteghino lo scorso fine settimana, mostrando che le persone non vedevano l'ora di vedere i bambini posseduti correre per le strade in posa.

Secondo Box Office Mojo, Weapons ha incassato 42,5 milioni di dollari dalle sale statunitensi e 27,5 milioni di dollari in tutto il mondo. Per un film horror con un budget di 38 milioni di dollari, non è male perché Weapons si cementa insieme a Sinners come prova che i film originali sono ancora in grado di attirare il pubblico.

Naturalmente, i grandi vincitori al botteghino di quest'anno rimangono film legati a IP più grandi. Jurassic World: Rebirth ha superato la soglia degli 800 milioni di dollari e Superman sta cercando di incassare 350 milioni di dollari solo negli Stati Uniti. Tuttavia, con un sacco di Weapons ' incassi ancora da fare, dovremo aspettare e vedere fino a che punto salirà le classifiche.