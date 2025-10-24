HQ

Pronto per qualche brivido orribile che accompagnerà l'oscurità stagionale? Bene, in questo caso sei fortunato poiché Weapons è ora disponibile per lo streaming su HBO. Zack Creggers ha ampiamente lodato il film horror che si è rivelato un enorme successo nei cinema di tutto il mondo, incassando più di 270 milioni di dollari. Il film ha anche cementato Cregger come un attore serio nel settore, anche se Barbarian era già riuscito a creare alcune ondate serie.

In altre parole. Per quelli di voi che devono ancora sperimentare Weapons - ora è la vostra occasione. Una storia deliziosamente inquietante su 17 bambini che scompaiono misteriosamente in una notte in una piccola città americana. E l'oscuro mistero e le forze dietro a tutto questo. Quindi sistemati sul divano, tira fuori un paio di coperte, carica i popcorn e divertiti. L'horror non può essere molto meglio di così.

Hai intenzione di guardare Weapons su HBO?