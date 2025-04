Wednesday di Jenna Ortega torna su Netflix ad agosto

HQ

Netflix ci ha detto ieri di aspettarci un primo assaggio della seconda stagione di Wednesday oggi, ed è esattamente quello che abbiamo appena ottenuto. Lo streamer ha presentato un teaser al prossimo lotto di episodi, che arriverà ad agosto e settembre.

La prossima stagione si concentrerà ancora una volta sulla protagonista di Jenna Ortega, ma avrà anche un'enfasi maggiore sui membri della sua famiglia inquietanti e stravaganti, poiché non solo suo fratello Pugsley (Isaac Ordonez) si è iscritto a Nevermore Academy, ma anche Gomez (Luis Guzman) e Morticia (Catherine Zeta-Jones) sono destinati ad avere una presenza maggiore. In aggiunta a questo, possiamo aspettarci l'arrivo di un nuovo membro della famiglia, con Joanna Lumley che debutta nei panni di Nonna Hester Frump.

In caso contrario, Steve Buscemi si presenterà nei panni del nuovo preside Barry Dort, mentre Hunter Doohan tornerà nei panni di Tyler, Emma Myers nei panni di Enid, Joy Sunday nei panni di Bianci, Victor Dorobantu nei panni di Thing e Fred Armisen nei panni di Zio Fester.

Parlando della prossima serie di episodi, il co-creatore Alfred Gough menziona in un articolo di Netflix Tudum: "La stagione 1 si è concentrata davvero su Mercoledì, ma hai incontrato gli altri personaggi ma non li hai conosciuti, e ora possiamo espandere le loro trame ed espandere la portata e l'ampiezza dello show".

Il co-creatore Miles Millar ha poi ampliato aggiungendo: "Niente è come sembra nella stagione 2. Wednesday entra in questa stagione pensando di conoscere la Nevermore. È la prima volta che torna volentieri in una scuola. Ma non appena torna, non succede nulla di ciò che si aspetta. Pensa che avrà il controllo, che sa dove sono sepolti tutti i corpi, e non lo sa".

Wednesday debutterà in due parti, la prima delle quali sarà il 6 agosto e la seconda un mese dopo, il 3 settembre. Dai un'occhiata al trailer della prossima stagione qui sotto.