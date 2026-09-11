Welcome to Elderfield, il RPG soprannaturale Farming Simulator del nuovo sviluppatore indie Chris Cote promette tantissimo divertimento inquietante. Dagli orrori eldritch ai centri commerciali infestati e alle fattorie, gli abitanti di Elderfield vivono e lavorano accanto a ciò che è strano e misterioso. C'è molto da fare in Elderfield, abbastanza da rendere questo il gioco perfetto per chiunque cerchi uno stile più intenso di simulazione agricola accogliente, alla Stardew Valley mescolato a Fear and Hunger.

Durante il mio tempo con il gioco, ho scoperto che c'era poco in termini di trama veramente lineare. Welcome to Elderfield è molto indulgente nel permettere al giocatore di esplorare poco o quanto vuole. Puoi pescare, coltivare, fare amore e fare amicizia con NPC, risolvere misteri, cucinare e persino esplorare la città. Non manca certo contenuto da goderti in Elderfield e sei incoraggiato a esplorare al tuo ritmo. Puoi passare le tue giornate immerso in combattimenti intensi e orrori o semplicemente vagando per vedere cosa strana incontrerai.

Anche l'arte è impeccabile, con ogni personaggio disegnato a mano e tutto sembra molto Junji Ito nel suo stile con un mix da fiaba, quasi come le fiabe dei fratelli Grimm. La colonna sonora è super groove, con melodie oscure e inquietanti lo-fi che ti accompagnano nella tua esplorazione per la città. È proprio questo contrasto tra la colonna sonora rilassante e il mondo inquietante che rende l'atmosfera così efficace.

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Anche giocando con l'impostazione standard, la città è una minaccia costante per te come giocatore. Dormire nel letto di sera può portare alla morte, e durante la mia partita, sono entrato alla cieca nel centro commerciale e mi sono trovato davanti a un'orda di acquirenti zombificati che cercavano di uccidermi. Quell'imprevedibilità è una delle più grandi forze di Elderfield. Non sai mai se all'angolo successivo rivelerai un PNG amichevole, un nuovo mistero o qualcosa disperato di distruggerti. Gli NPC e la città stessa sono incredibilmente ben progettati e pieni di vita e creatività. Dai gatti parlanti agli scheletri, umani e persino un contadino che ha cambiato pelle per vivere più a lungo, la città di Elderfield ha un mix perfetto di persone stravaganti e misteriose che accettano semplicemente di vivere accanto a orrori eldritch e creature pericolose.

Il combattimento in Welcome to Elderfield è ciò che mi ha sorpreso di più, dato che è lontano dal solito combattimento sim, semplice nel design e solitamente con combattimento corpo a corpo. Il combattimento a turni, simile a un gioco più RPG, è ciò che Welcome to Elderfield ti riserva, simile a Fear and Hunger soprattutto per quanto il combattimento possa sembrare qualcosa che richiede reale riflessione invece di attaccare ripetutamente un nemico. Mi è piaciuto perché è stato un cambiamento di ritmo rinfrescante, nonostante la complessità. Aggiunge un ulteriore livello al gioco e impedisce agli elementi soprannaturali di sembrare semplici ostacoli tra le attività agricole. Il combattimento ha abbastanza profondità da rendere gli scontri significativi, anche se i giocatori che si concentrano principalmente sugli aspetti agricoli e di interazione con gli NPC potrebbero inizialmente trovare la complessità un po' opprimente.

C'è persino un menu di equipaggiamento ampio e completo in Elderfield che ho trovato particolarmente utile perché significava che non dovevi equipaggiare fisicamente gli attrezzi, dato che interagire con gli oggetti e i punti di interesse per cui ciascuno è progettato bastava per estrarli dall'inventario.

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Purtroppo, ci sono alcuni bug da correggere. Questi problemi erano frustranti, soprattutto quando interrompevano l'esplorazione o la progressione. Tuttavia, è importante sottolineare che questa era una versione di recensione per il gioco, e i bug possono essere più comuni in questa fase dello sviluppo; se tutto fosse in buona forma sarà risolto tramite patch e ulteriori test intorno al lancio.

In definitiva, Welcome to Elderfield è una versione meravigliosamente strana e rinfrescante del genere dei simulatori agricoli, che combina attività accoglienti con orrore inquietante e meccaniche RPG sorprendentemente profonde. La versione preview ha avuto alcuni problemi tecnici, in particolare dialoghi ripetuti e problemi dopo alcune cutscene, ma questi sono stati relativamente minori rispetto all'esperienza complessiva e sono problemi che si spera possano essere risolti con il proseguire dello sviluppo.

Welcome to Elderfield ha molta personalità. È stravagante, inquietante, creativo e sorprendentemente impegnativo, pur offrendo ai giocatori molta libertà di giocare al proprio ritmo. Per gli appassionati di simulatori agricoli in cerca di qualcosa di diverso, o per gli horror che desiderano un'esperienza più insolita, Elderfield vale sicuramente la pena tenerlo d'occhio.