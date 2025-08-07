Well Dweller per portare l'azione Metroidvania su Switch nel 2026

Come parte del rapidissimo e piuttosto mediocre Indie World Showcase che si è appena concluso, Nintendo ha rivelato che la piattaforma Switch sarà presto ampliata con un'opzione Metroidvania chiamata Well Dweller.

Proveniente dal creatore di Crypt Custodian e Islets, Kyle Thompson, Well Dweller è un'avventura in cui l'obiettivo è quello di assumere il ruolo del piccolo uccello chiamato Glimmer, e di esplorare un pozzo nel mezzo di una foresta profonda. Armato di nient'altro che un fiammifero, Glimmer deve attraversare un mondo sotterraneo nel tentativo di fare amicizia con la gente del posto e sfidare la malvagia regina, una monarca che vuole trasformare la famiglia di Glimmer in un nuovo abito per la sua collezione reale.

Per coloro che si chiedono quando arriverà Well Dweller, il lancio è previsto per il 2026. Non è ancora stata menzionata una data precisa, ma puoi vedere il trailer di presentazione qui sotto per determinare se vale la pena aggiungerlo alla tua watchlist.