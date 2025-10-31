Wembanyama aiuta San Antonio a stabilire un nuovo record e punta all'MVP: "orgoglioso di essere uno Spur in quel momento"

HQ

I San Antonio Spurs continuano la loro striscia di vittorie consecutive in NBA con una vittoria per 107-101 sui Miami Heat, dove Victor Wembanyama è stato ancora una volta l'MVP: più minuti giocati della sua squadra, 27, segnando 40 punti, 18 rimbalzi e 6 assist. La vittoria ha aiutato gli Spurs a ottenere il loro miglior inizio di sempre in una stagione NBA, con 5 vittorie e ancora imbattuti.

In conferenza stampa, l'idolo francese ha commentato la sua "esplosione di gioia" al termine del match:Sono solo io che sento e condivido tutta quell'energia, mi sento bene perché è stata una partita davvero dura. È bello avere quella sensazione di sollievo, viverla con tutte quelle persone nell'arena, intorno a noi...

Quando ho visto il 5-0 sugli schermi alla fine, stavo pensando alla storia degli Spurs. Penso di essere stato semplicemente orgoglioso di far parte di quella squadra."

Wembanyama non ha nascosto le sue ambizioni di essere nominato MVP, anche se il suo obiettivo più grande è quello di essere il leader della sua squadra. "Affinché la squadra sia al meglio, i leader della squadra devono ovviamente essere al meglio, così come i giocatori di ruolo e io. E il mio livello migliore, credo, è quello di essere il miglior giocatore del campionato".

La scorsa stagione, è stato selezionato come giocatore di riserva per l'NBA All-Star Game, ma non ha potuto giocare a causa di un infortunio, una trombosi venosa profonda alla spalla destra a febbraio che ha fermato le sue possibilità di qualsiasi titolo individuale, poiché ha saltato metà della stagione. Quattro mesi dopo, è tornato ed è più forte che mai, ed è già stato il primo ad essere scelto come miglior giocatore della settimana.