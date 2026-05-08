Werewolf: Il Apocalypse - Rageborn darà una versione azione Metroidvania al World of Darkness
Nacon ha lavorato per espandere significativamente i suoi sforzi World of Darkness ancora una volta.
Per un po', Nacon aveva una miriade di titoli World of Darkness in camerino, con nuovi giochi che debuttavano frequentemente. Ma poi le cose si sono calmate e la domanda ha iniziato a diventare cosa Nacon immaginasse per il futuro dell'universo soprannaturale più ampio.
Le cose sono cambiate in meglio per i fan di World of Darkness ultimamente, poiché recentemente Hunter: The Reckoning - Deathwish è stato rivelato al mondo, e ora si sta espandendo ulteriormente con un nuovo capitolo nell'universo.
Durante il Nacon Connect, ci è stato presentato Werewolf: The Apocalypse - Rageborn, un Metroidvania d'azione in cui i giocatori diventeranno Garou e useranno le loro abilità mutaforma per tagliare e lacerare i nemici mentre combattono contro la mega-corporazione Pentex.
Proveniente dallo sviluppatore Crea-ture, questo progetto è in produzione per PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2, con un lancio previsto per il 2027. Puoi vedere il trailer di presentazione del gioco qui sotto.