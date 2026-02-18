Western Digital ha già esaurito tutti gli hard disk per il 2026

HQ

Oh cielo, scusate a chiunque stia cercando di aggiornare lo storage del proprio PC a breve. Western Digital, uno dei marchi più grandi in commercio per hard disk, SSD e altre opzioni di archiviazione, ha annunciato di aver già esaurito i dischi rigidi per il 2026.

Questo proviene dall'amministratore delegato dell'azienda, Irving Tan, che in una recente conference sugli utili (tramite Tom's Hardware) ha confermato che sono stati stipulati accordi a lungo termine per i prossimi due anni. La ragione principale dietro questa quasi immediata svendita e il grande arretrato sono i data center, poiché la domanda del settore dell'IA continua a crescere in modo sempre più preoccupante per i consumatori.

Possiamo però capire perché aziende come WD, Nvidia e AMD si concentrino principalmente sui client enterprise e sul Cloud, dato che è da qui che proviene la maggior parte del business oggi. Il vicepresidente per le relazioni con gli investitori Ambrish Srivastava ha dichiarato che l'89% dei ricavi di Western Digital proviene dal suo business Cloud, mentre solo il 5% è stato generato dal settore consumer.

È una pillola difficile da accettare per i consumatori che cercano solo componenti PC a prezzi accessibili, ma le aziende seguiranno il denaro. In questo momento, tutto viene gettato contro il settore dell'IA e i data center come un cavallo che è garantito di vincere una gara. Come sappiamo nel mondo delle scommesse, però, nulla è una certezza assoluta.