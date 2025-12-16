Westlanders offre co-op e sopravvivenza in un ambiente western duro

Red Dead Redemption ha garantito che ci sia sempre un pubblico pronto a spolverare i cappelli Stetson, dondolarsi in sella e partire verso il tramonto. Ora è il momento di rifarlo, ma questa volta la sopravvivenza è in programma - da soli o in cooperativa. Devi semplicemente sopravvivere come pioniere in un Stati Uniti ancora indomito in mezzo all'anarchia, alla natura selvaggia, agli eventi meteorologici estremi e agli ambienti ostili.

Westlanders sarà rilasciato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X se tutto andrà bene con la campagna Kickstarter che inizierà all'inizio del prossimo anno. Gli sviluppatori paragonano il gioco a film come The Revenant e menzionano anche che l'ispirazione è stata tratta da titoli come ARK: Survival Evolved, Medieval Dynasty e Palworld.

Dai un'occhiata al primo trailer e ad alcune immagini qui sotto per assaggiare come lentamente ma inesorabilmente crei una piccola civiltà con abitanti e un'economia viva nella natura selvaggia.