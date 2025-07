Weta Workshop presenta forse la sua statua de Il Signore degli Anelli più bella di sempre

Weta Workshop non è estraneo al mondo di Middle-earth. La società di effetti visivi ha contribuito a dare vita ai vari progetti ambientati nel regno fantasy creando tonnellate di oggetti di scena e oggetti. L'azienda vende anche merchandising e oggetti da collezione che utilizzano le sue varie competenze, e ci è appena stato presentato l'ultimo e forse il più grande del gruppo.

Conosciuta come Masters Collection - The Fellowship of the Ring, questa è una statua enorme che si erge fino a 110 cm di altezza con una larghezza di 57 cm e una profondità di 50 cm. Vede i Fellowship mentre attraversano Moria, con Gandalf the Grey e Legolas che guidano la mischia e sono seguiti da Frodo Baggins, Pippin e Merry, Gimli, Boromir, Samwise Gamgee, Aragorn, anche con Gollum che si trascinano dietro nell'ombra, e anche un nano caduto e un goblin morto, entrambi possono essere visualizzati se lo desideri.

La statua è realizzata principalmente in polystone ed è descritta come un oggetto in scala 1:6 che mostra il Fellowship "catturato in un momento di riflessione, vigilanza o supporto, raccontando la loro storia senza una sola parola". È anche la più grande statua Masters Collection di Weta fino ad oggi, e per quanto riguarda quando arriverà e il suo prezzo, Al momento non è chiaro.

