Whac-A-Mole sta ricevendo il trattamento cinematografico

Il classico gioco Whac-A-Mole è stato trasformato in un film. Questo è stato confermato da Deadline che Mattel sta sviluppando il progetto insieme a TriStar Pictures. Il film è descritto come una miscela di live-action e animazione, e fa parte dell'iniziativa in corso di Mattel per portare più giocattoli sul grande schermo.

Il dirigente di Mattel Robbie Brenner ha commentato l'annuncio, dicendo:

"Whac-A-Mole è più di un gioco. È una battaglia di riflessi che ha portato gioia e un po' di caos alle famiglie per cinque decenni. Siamo entusiasti di collaborare con TriStar Pictures per trasformare l'esperienza iconica in una corsa selvaggia e ricca di azione per il grande schermo".

TriStar ha anche espresso entusiasmo per il potenziale del progetto. Un rappresentante dello studio ha dichiarato:

"Mattel continua a creare impatto con i suoi film eWhac-A-Mole non fa eccezione, un marchio che è stato nella cultura per generazioni. Non vediamo l'ora di collaborare con loro per offrire al pubblico una versione fresca e inaspettata di questo classico assoluto".

Finora, nessun cast o regista è stato collegato al film, ma da parte di Mattel, Elizabeth Bassin e Steve Spohr supervisioneranno il progetto, mentre Shary Shirazi e Kelseigh Coombs faranno lo stesso per conto di TriStar.

Altri progetti imminenti basati sui giocattoli in fase di sviluppo includono Rock 'Em Sock 'Em Robots, Magic 8 Ball e Barney.